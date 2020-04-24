Медики назвали предложенное Трампом лечение коронавируса смертельно опасным

24.04.2020, 20:53, Новости дня

Медики раскритиковали предложение главы Белого дома Дональда Трампа лечить коронавирус инъекциями дезинфицирующих средств.

Трамп на брифинге заявил, что дезинфицирующие средства уничтожают вирус в считанные минуты, и отметил, что заболевание якобы можно убить инъекцией такого средства или другим способом употребления внутрь, передает «Интерфакс».

Медики предостерегли от подобного лечения, заявив, что средства дезинфекции крайне опасны, если употреблять их внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию даже при соприкосновении с кожей, и нанести сильный вред слизистым оболочкам человека.

Употребление внутрь и введение таких средств с помощью инъекций смертельно опасно, и вряд ли эффективно для лечения коронавируса, убеждены врачи.

Ранее в администрации Белого дома заявили, что высокая температура и влажность, а также прямой солнечный свет быстро уничтожают новый коронавирус как в воздухе, так и на различных поверхностях.