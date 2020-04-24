Минздрав призвал продолжить плановую вакцинацию детей в период пандемии COVID-19

24.04.2020, 20:53, Разное

Минздрав РФ считает необходимым продолжить осуществление плановой первичной вакцинации во время пандемии COVID-19. Согласно методическим рекомендациям министерства, с помощью прививок будет предотвращена вероятность появление эпидемий и вспышек различных заболеваний.

В документе указано, что плановых прививок останавливать не следует. Важно продолжить осуществлять первичную вакцинацию соответственно установленным программам с целью избежать угрозы возникновения полиомиелита, кори и других эпидемий у младенцев и детей дошкольного возраста.

По словам Лейлы Намазовой-Барановой, являющейся главным внештатным детским специалистом Минздрава, коронавирус – не повод для приостановки вакцинации, особенно первичной, от других болезней, поскольку прекращение прививок может поставить жизни несовершеннолетних под угрозу. Эксперт привела пример жителей Конго, которые ожидали вакцин от лихорадки Эбола, им прекратили делать прививки от кори. Из-за этого от данного заболевания в Конго скончалось намного больше людей, чем от вспыхнувшей лихорадки.