Западные СМИ оценили безвозмездную российскую помощь Италии

24.04.2020, 20:53, Новости дня

Россия помогает Италии, не требуя ничего взамен, в то время как европейские партнеры Рима лишь декларируют намерение отправить помощь, пишет американское издание Fort Russ News.

Автор отмечает, что такие привычные европейскому и мировому читателю и зрителю новостные долгожители как «Сирия», «Секретные доклады», «Северная Корея», «специальные операции», «Украина», «гибридные войны» и «Иран» перестали быть актуальными в настоящее время.

«Даже Кремль почти бросили обвинять в попытках подорвать «демократические институты» по всему миру с помощью армии невидимых сетевых троллей. Конечно, периодически некоторые институты и институции в формате «фантомных болей» публикуют неубедительные тирады в том смысле, что (президент РФ Владимир, – прим. ВЗГЛЯД) Путин дискредитирует механизмы «европейского единства», но выглядит это все менее убедительно», – приводит статью «ИноСМИ».

Издание не исключает, что российскому лидеру могут «приписать» падение американской нефти до минусовых показателей. При этом более логично, отмечает автор, что «манипуляции с ценой «черного золота» на биржевых площадках направлены именно против Путина – как ответ за его успешные действия в борьбе с коронавирусом» не только в России, но и в Европе.

Fort Russ News напоминает, как РФ в самый разгар эпидемии в Европе «решилась на неожиданный и неочевидный шаг». В Италию, страну НАТО, прибыли 15 самолетов российских ВКС с военными вирусологами и специалистами министерства обороны в области эпидемиологии, которые также доставили медицинское оборудование.

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо в своем заявлении рассказал о российской помощи: «Это 330 тыс. масок, одна тыс. защитных костюмов, две машины для проведения анализов на тысячу тестов, 10 тыс. быстрых тестов, 100 тыс. обычных тестов, лаборатория для анализов, три комплекса санитарной обработки средств и поверхностей, три станции санитарной обработки крупных площадей и многочисленные аппараты вентиляции легких…», а также аппараты ИВЛ.

«Общее число российских аппаратов ИВЛ в итальянских больницах составило 130 единиц», – подчеркивает издание.

Обстановка в Италии на момент помощи со стороны РФ была катастрофической, ближайшие соседи страны попросту закрыли границы, и Рим остался один на один с коронавирусом.

«И вдруг РФ в лице Путина оказывает помощь страдающим в Италии людям, при этом, не ожидая ничего взамен. Более того, российские специалисты отправляются в один из самых опасных центров эпидемии – Бергамо, где в скором времени демонстрируют слаженную работу и добиваются хороших результатов. Все это звучит, как очередной кремлевский пропагандистский «вброс». Тем сложнее поверить, что все описанное выше – задокументированный исторический факт», – рассуждает автор материала.

Fort Russ News пишет, якобы помощь Италии – это попытка РФ улучшает европейский имидж страны или же попытка ускорить снятие санкций. Глава российского государства при этом не стал останавливаться и оказал помощь Сербии, которая также не получила должной поддержки от ЕС. Стране помог Китай, а потом и Россия, направившая 11 специализированных самолетов Ил-76, почти 100 специалистов, а также спецавтомобили для дезинфекции дорог, а также много средств защиты и медоборудования.

«Отсюда вытекает простой вывод. … Когда речь идет о сотнях, а может даже тысячах спасенных жизней, то нет ничего предосудительного в простом человеческом «spasibo». А пока наши политики тренируются в русском произношении, можно задуматься, выражаясь словами Урсулы фон дер Ляйн, не бьется ли «сердце европейской солидарности» значительно восточнее с геополитической точки зрения, чем принято было считать раньше», – подчеркивает автор статьи.

Итальянский премьер Джузеппе Конте, заявил: «Это оскорбление для итальянского правительства – думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина».

В условиях кризиса, вызванного пандемией, можно забыть о европейской солидарности. И пока партнеры Италии декларируют намерение отправить помощь, РФ приходит и помогает, не требуя ничего взамен. Власти Италии видят в этом исключительно добрые намерения, основанные на традиционных ценностях гуманизма, подытожил автор статьи.

Напомним, итальянские регионы вновь попросили российских военных помочь в борьбе с коронавирусом.