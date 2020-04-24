Жизнь в горах способна снизить риск развития хронических заболеваний

24.04.2020, 20:50, Новости дня

Ученые обнаружили, что люди, которые на постоянной основе живут в высокогорных районах, имеют сниженный риск развития хронических заболеваний.

По мнению специалистов, это происходит по причине того, что организм смог адаптироваться к жизни с меньшим количеством кислорода. Во время эксперимента ученые наблюдали за людьми, которые живут на высоте более 2 500 километров вблизи Тибетского плато. Обнаружилось, что эти люди обладают более низким уровнем развития диабетической анемии и гипертонии. Физиологические особенности и длительная жизнь в горах, по мнению специалистов, смягчают гипоксический стресс.

На больших высотах тела тибетцев естественным путем расширяют свои кровеносные сосуды в процессе вазодилатации с целью компенсировать пониженное содержание кислорода. Чтобы увеличить доставку кислорода, организм повышает кровоснабжение и снижает кровяное давление.