Посол США в Польше – в Варшаве я чувствую себя в большей безопасности, чем в Нью-Йорке

24.04.2020, 20:42, Новости дня

Мир должен извлечь урок из пандемии коронавируса и перестать думать, что главная угроза для человечества — терроризм, уверена посол США в Польше Жоржета Мосбахер. В интервью телеканалу TVN24 она объясняет, что у матушки-природы припасено оружие, к которому надо относиться серьёзно, а также признала, что в этот сложный период она чувствует себя безопасней в Польше, чем в США.



Reuters

Посол США в Польше Жоржетт Мосбахер в беседе с телеканалом TVN24 рассказала о том, как она себя чувствует во время глобальной пандемии COVID-19. «Я нахожусь в группе повышенного риска, в прошлом у меня была пневмония, но я чувствую себя в полной безопасности в Польше. Я думаю, что польское правительство справляется хорошо. Оно быстро предприняло необходимые меры. Если честно, здесь я себя чувствую в большей безопасности, чем в Нью-Йорке», — призналась она.

На вопрос о том, почему она решила остаться в Варшаве, Мосбахер ответила: «Прежде всего, я посол. У меня более 600 сотрудников, в Польше находится 40 тысяч американских граждан и 4 тысячи солдат. Я просто не могла поступить иначе. Капитан не покидает свой корабль, поэтому моя задача заключается в том, чтобы убедиться: безопасности и здоровью всех американских граждан и солдат, а также всего персонала ничто не угрожает». В ходе беседы она также была очень рада сообщить, что в посольстве США не было ни одного случая COVID-19 и что благодаря сотрудничеству посольства с правительством и польскими авиалиниями LOT Airlines стало возможным отправить тысячу американских граждан обратно на родину.

Посол США также затронула тему общественных настроений в Соединённых Штатах. «Я говорила с одним генералом из Нью-Йорка, который отвечал за строительство полевой больницы, и когда он мне начал рассказывать об этом, всё казалось сюрреалистичным. Кажется, что Нью-Йорк всегда должен быть оживлённым местом. Люди должны стоять плечом к плечу на Таймс-сквер. Это немыслимо, но я была там в день атаки 11 сентября 2001 года, и я знаю, что мы справимся и выйдем из этого более сильными, чем когда-либо», — заверила дипломат. «Наш дух непоколебим. Невероятно то, что когда возникает кризис, мы объединяемся. На этот раз будет так же. Мы деятели, воины и оптимисты, и мы верим в то, что сможем победить», — продолжила посол.

«Думаю, что мы вернёмся к нормальной жизни, может, и не к той, к которой мы привыкли, но это нас не остановит. Я всегда считала, что нужно сделать много шагов вслепую, если человек верит в себя, то он уверен в том, что ему удастся пережить это сложное время, заняв позицию победителя», — добавила она.

Как подчеркнула Мосбахер, нынешняя ситуация, несмотря на многочисленные трудности, — «это не конец света, это лишь вызов». «Бог знает, что независимо от того, откуда мы родом, наша жизнь всегда полна трудностей. Теперь они могут быть очень большими, но мы с ними справимся. Для тех, кто сейчас в беде, у меня есть совет: начните думать о том, за что вы можете быть благодарны. За вашу здоровую семью, за жизнь в прекрасной стране с демократическими ценностями. Никто не оставит вас на произвол судьбы», — убеждена американский дипломат.

Также Мосбахер обсудила с изданием роль свободных СМИ, особенно в такие важные моменты, как продолжающаяся пандемия. Как она указала, свобода прессы и выражения собственного мнения — это основа и краеугольный камень демократии в Соединённых Штатах. «Я даю интервью TVN и могу сказать, что мне нравятся ваши программы. Они интересные и вдохновляющие. Но как вы думаете, мне нравится, что вы пристрастны к президенту Трампу? Нет. Но я всегда буду защищать вашу свободу, чтобы мы могли говорить всё, что только захотим», — объяснила она.

Такую позицию Мосбахер объясняет своим политическим опытом: надо быть толстокожим, надо уметь принимать удары. «Мне может не нравиться то, что говорят люди, но я буду защищать их право на это. Как демократия, так и свобода прессы во время пандемии необходимы», — подчеркнула она.

По словам дипломата, прозрачность и информация — это сила. В этом контексте она упомянула действия китайских властей, где разразилась эпидемия. «Тот факт, что мы не получаем информацию из Китая, только снижает наши шансы в борьбе с кризисом. Вот почему открытость является основополагающим фундаментом для каждой страны. Китай не демократия, и сейчас это отчётливо видно. Поскольку они не открыты, мы не получили информацию об этой болезни своевременно. Такие проблемы снижают наши шансы на то, чтобы подготовиться», — отметила она.

Мосбахер также поделилась мнением о том, как пандемия может повлиять на образ работы в будущем. «Вернёмся ли мы в офисы и будем ли заниматься бизнесом как обычно? Я этого не знаю. Многие компании справляются с ситуацией, прибегнув к использованию новых технологий. Некоторые компании будут искать и думать, нужны ли им офисы или удалённая работа будет достаточной. Я думаю, что это также будет иметь положительный эффект. Например, женщины, имеющие детей, смогут работать дома», — предположила она.

Мосбахер также рассказал о том, какой урок мир может получить на примере пандемии. «Мы должны шире думать об основных угрозах. Мы были слишком сосредоточены на терроризме», — констатировала дипломат. Она также заявила, что «эта пандемия — последний звонок». «Мы обнаружили, что у матушки-природы всё ещё припасено оружие, к которому мы должны относиться очень серьёзно. Это был звонок для того, чтобы проснуться», — резюмировала в интервью телеканалу TVN24 посол США в Польше Жоржетт Мосбахер.