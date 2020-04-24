Politico – Пентагон и разведка США выясняют, можно ли использовать коронавирус в качестве оружия

24.04.2020, 20:42, Новости дня

Пентагон и разведсообщество США тщательно изучают возможность того, что противники Вашингтона могут использовать коронавирус против Америки, пишет Politico со ссылкой на неназванные источники. Между тем, по словам официальных лиц, всё это отнюдь не означает, что американские силовые структуры верят в версию о намеренном создании COVID-19 для его дальнейшего применения в качестве оружия.



Reuters

Министерство обороны США и американское разведсообщество активно изучают вероятность того, что противники Вашингтона могут использовать коронавирус в качестве биооружия, пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке.

Подобное развитие событий говорит о том, что у представителей национальной безопасности США формируется представление не только о самом вирусе, но и о его рисках, говорится в статье.

Однако, как подчеркнули официальные лица, всё это не означает, что они верят в версию о намеренном создании вируса для его дальнейшего использования в качестве оружия.

Разведсообщество всё ещё изучает вероятные источники происхождения COVID-19, но пока нет никаких серьёзных разведданных или научных доказательств, подтверждающих теорию о том, что вирус начал распространяться из китайской лаборатории.

Между тем американская разведка также оценивает шансы того, что противники Вашингтона могут применить вирус в качестве оружия против высокопоставленных целей. Недавно Министерство обороны США сосредоточило своё внимание на более тщательном изучении этой возможности, пишет издание со ссылкой на три анонимных источника.

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс отказался давать какие-либо комментарии по этому вопросу.

Пока неясно, чем вызван повышенный интерес силовых структур к подобному потенциальному развитию событий: возможно, официальные лица США получили разведданные, указывающие на наличие серьёзной угрозы, предполагает издание.

Один из источников в оборонном ведомстве указал на то, что риск превращения коронавируса в оружие, «похоже, невысок». По словам этого же источника, сейчас первостепенные вопросы сосредоточены на происхождении вируса и на том, знало ли китайское правительство о коронавирусе на ранней стадии распространения заболевания, пишет Politico.