 

В Италии четвертый день подряд снижается количество активных случаев коронавируса

24.04.2020, 20:35, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от COVID-19 выздоровело 2922 пациента (на 111 меньше, чем накануне), сообщается на сайте министерства здравоохранения страны. 

Таким образом, общее количество выздоровевших в Италии увеличилось до 60 498 человек.

Количество умерших от коронавирусной инфекции составляет 25 969 (за последние сутки умерло 420 пациентов – на 44 меньше, чем вчера).

Продолжают болеть 106 527 человек (-321, этот показатель снижается с 20 апреля): в терапевтических отделениях лечение проходит 22 068 пациентов (-803), в отделениях интенсивной терапии – 2173 (-94). Еще 82 286 инфицированных лечатся в домашних условиях (+576).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии с учетом умерших и выздоровевших составляет 192 994 человека (+3021). Это третий показатель в мире после США и Испании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,74 млн, из них 193 тыс. умерли, более 752,8 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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