Кабмин уволил Верланова и Нефьодова

24.04.2020, 20:35, Новости дня

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Сергея Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы, Максима Нефьодова – с должности главы Гостаможенной службы. Об этом сообщили нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк и экс-министр экономического развития Украины Тимофей Милованов.

На момент публикации новости на официальном сайте правительства информации о принятых кадровых решениях не было. Трансляция заседания не велась.

Гончаренко, который обычно посещает заседания правительства, написал об отставке Нефьодова в 19.35.

“Только что на внеочередном [заседании] Кабмина уволен Нефьодов с должности главы таможни”, – сообщил депутат.

Позже Гончаренко сообщил об увольнении Верланова, а также нескольких заместителей Нефьодова и замглавы Госфискальной службы Дмитрия Венциковского.

Об отставке Верланова и Нефьодова в Facebook также написал Тимофей Милованов (однако он не привел никакой дополнительной информации).

Звільнили Нефьодова і Верланова Posted by Тимофей Милованов on Reede, 24. aprill 2020

Нардеп из пропрезидентской фракции “Слуга народа” Ольга Василевская Смаглюк заявила, что благодаря карантину правительство сможет назначить новых руководителей ведомств без проведения конкурсного отбора. По ее информации, глав налоговой и таможни могут назначить уже на следующей неделе.

Уряд звільнив Верланова, Нефьодова, Буграка (Держаудит) та Пєтухова. Нових призначать черер тиждень. Користуючись карантином, це можна зробити без конкурсу.Мій телеграм: Posted by Olga Vasilevskaya-Smagliuk on Reede, 24. aprill 2020

Около 20.05 информацию об отставке в Facebook подтвердил сам Нефьодов.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую и таможенную службы.

Конкурс на пост главы ГТС выиграл Нефьодов, 15 июля 2019 года он приступил к исполнению обязанностей.

Верланов (на тот момент замминистра финансов) выиграл конкурс и был назначен руководителем ГНС в мае 2019-го.

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаль. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Уманский также критиковал Нефьодова, утверждая, что ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.

Сегодня в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.