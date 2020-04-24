 

“Добби – свободный эльф“. Нефьодов прокомментировал увольнение с должности главы таможни

24.04.2020, 20:35, Новости дня

Бывший начальник Государственной налоговой службы Максим Нефьодов в Facebook отреагировал на свое увольнение.

Нефьодов сообщил, что вместе с ним уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

“Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей: Дениса Шендрика, Роберта Зелди, Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнять задачу”. Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель”, – написал Нефьодов.

Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників Denys Shendryk Роберт Зелді Sergiy Petukhov. Не…

Posted by Max Nefyodov on Reede, 24. aprill 2020

Публикацию на странице в Facebook экс-глава таможни сопроводил своей фотографией в футболке с надписью “Добби – свободный эльф“ и изображением домашнего эльфа, который в  одной из книг о Гарри Поттере получил свободу.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую и таможенную службы.

Конкурс на пост главы ГТС выиграл Нефьодов, 15 июля 2019 года он приступил к исполнению обязанностей.

Верланов (на тот момент замминистра финансов) выиграл конкурс и был назначен руководителем ГНС в мае 2019-го.

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаль. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Уманский также критиковал Нефьодова, утверждая, что ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.

Сегодня в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В США за неделю работы лишились 3,2 млн человек. Это максимальный показатель с 1967 года

11.03 / Собянин запретил проводить все массовые мероприятия в Москве

10.04 / Время всем носить маски, считают эксперты

10.04 / Кулеба: Проведение нормандского саммита в онлайн-режиме пока не обсуждается

27.02 / Министр обороны Турции обсудил ситуацию в Идлибе с главой Пентагона

06.02 / Рост пассажирских авиаперевозок в 2019 году в мире замедлился до 4,2%

23.04 / В мире: Почему сильнейшие ВМС планеты бессильны против пиратов

14.04 / Отменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

06.03 / В ОПЕК согласовали крупнейшее за 12 лет сокращение добычи нефти из-за коронавируса

05.02 / Дело против изнасиловавших девушку полицейских передано в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска