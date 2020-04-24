“Добби – свободный эльф“. Нефьодов прокомментировал увольнение с должности главы таможни

24.04.2020, 20:35, Новости дня

Бывший начальник Государственной налоговой службы Максим Нефьодов в Facebook отреагировал на свое увольнение.

Нефьодов сообщил, что вместе с ним уволены его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

“Горжусь тем, что пришлось уволить не только меня, а и всех заместителей: Дениса Шендрика, Роберта Зелди, Сергея Петухова. Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнять задачу”. Спасибо всей команде, вы все лучше, чем я заслуживал как руководитель”, – написал Нефьодов.

Пишаюсь тим, що прийшлось звільняти не тільки мене, а і всіх заступників Denys Shendryk Роберт Зелді Sergiy Petukhov. Не… Posted by Max Nefyodov on Reede, 24. aprill 2020

Публикацию на странице в Facebook экс-глава таможни сопроводил своей фотографией в футболке с надписью “Добби – свободный эльф“ и изображением домашнего эльфа, который в одной из книг о Гарри Поттере получил свободу.

18 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Оно предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую и таможенную службы.

Конкурс на пост главы ГТС выиграл Нефьодов, 15 июля 2019 года он приступил к исполнению обязанностей.

Верланов (на тот момент замминистра финансов) выиграл конкурс и был назначен руководителем ГНС в мае 2019-го.

На отставке Нефьодова и Верланова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаль. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала “коррупционные скрутки с НДС”, что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн. Уманский также критиковал Нефьодова, утверждая, что ситуация с контрабандой на таможне не изменилась.

Сегодня в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.