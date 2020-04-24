Вспышка COVID-19 зафиксирована на еще одном корабле ВМС США

24.04.2020, 20:31, Новости дня

На борту эсминца ВМС США USS Kidd выявили минимум 18 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал CNN, ссылаясь на неназванного представителя ВМС США.

В свою очередь, представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что на борту USS Kidd есть не один заболевший и корабль, на котором находится 330 членов экипажа, готовится вернуться в порт.

Он подчеркнул, что на эсминец, участвует в операции по борьбе с наркотиками в Карибском море, вылетела бригада военных медиков из восьми человек.

Это второй случай вспышки заболевания на американском боевом корабле, находящемся в море.

Ранее масштабная вспышка заболевания была зафиксирована на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта он в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В данное время COVID-19 заболели уже 840 моряков с данного авианосца.

Всего коронавирус зафиксирован на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся в портах и верфях. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.