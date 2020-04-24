 

Голикова призвала россиян «еще чуть-чуть» потерпеть ограничительные меры

24.04.2020, 20:30, Новости дня

Россиянам нужно потерпеть еще немного, после этого страна выйдет из ситуации с распространением коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», – сообщила чиновница на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами, передает РИА «Новости».

«Очень важно донести до наших граждан, что успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя», – отметила вице-премьер, информирует ТАСС.

Также в ходе совещания Голикова отметила, что население всей РФ устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.



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