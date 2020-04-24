Минпросвещения подготовило расписание сдачи ОГЭ

24.04.2020, 20:30, Новости дня

Кампания по сдаче основного государственного экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля, следует из проекта расписания ОГЭ, подготовленного Минпросвещения и Рособрнадзором, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

«ОГЭ по русскому языку и математике проводится с 1 июня по 31 июля», – говорится в документе.

Ранее досрочный и основной этапы основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) были запланированы на период с 8 июня по 31 июля.