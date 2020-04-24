 

Онкологи удалили у пациентки опухоль в 20 кг

24.04.2020, 20:30, Разное

Онкологи Новосибирска удалили пациентке опухоль, весящую 20 кг. В течение 4-х лет жительница считала, что у неё просто ожирение.
За помощью к врачам 60-летняя пациентка обратилась только после того, как стала задыхаться от огромной тяжести новообразования. К счастью, оно оказалось доброкачественным. Однако больная перенесла тяжелую операцию, вместе с разросшейся опухолью ей удалили все репродуктивные органы.

«В большинстве случаев такие новообразования перерождаются в злокачественные», — объяснила хирург-онколог Ани Кулиджанян. Она сообщила, что оперативное вмешательство прошло успешно, пациентка уже готовится к выписке. В очередной раз врач напомнила женщинам о необходимости ежегодных профилактических осмотров и проведения УЗИ органов малого таза.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Врачи заявили об опасности прокалывания ушей пистолетом

02.02 / В Эквадоре нашли «потомков» исчезнувших видов черепах

13.02 / Китайский коронавирус может создать дефицит смартфонов iPhone 12

10.03 / Мнение: «Грачи прилетели» и их тайная магия

18.03 / Не дефицит: почему на самом деле опустели полки в московских магазинах

28.03 / Алек Болдуин и его супруга не обсуждают при детях тему пандемии коронавируса

06.02 / Мнение: Негении пиара

01.04 / Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

04.02 / Столкновение турецких и сирийских правительственных войск в Идлибе

10.02 / Женщинам рекомендуют употреблять краснокочанную капусту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска