Онкологи удалили у пациентки опухоль в 20 кг

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24.04.2020, 20:30, Разное

Онкологи Новосибирска удалили пациентке опухоль, весящую 20 кг. В течение 4-х лет жительница считала, что у неё просто ожирение.
За помощью к врачам 60-летняя пациентка обратилась только после того, как стала задыхаться от огромной тяжести новообразования. К счастью, оно оказалось доброкачественным. Однако больная перенесла тяжелую операцию, вместе с разросшейся опухолью ей удалили все репродуктивные органы.

«В большинстве случаев такие новообразования перерождаются в злокачественные», — объяснила хирург-онколог Ани Кулиджанян. Она сообщила, что оперативное вмешательство прошло успешно, пациентка уже готовится к выписке. В очередной раз врач напомнила женщинам о необходимости ежегодных профилактических осмотров и проведения УЗИ органов малого таза.



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