Мнение: Удалённый туризм, тестирование вакцины в России и последствия шашлыков

24.04.2020, 20:29, Разное

1. Добро пожаловать в 2020 год. Теперь вы можете путешествовать, не выходя из дома: управляя туземцами через мобильный телефон. Посмотрите прикреплённое к посту видео, всё очень просто. Житель Фарерских остров вешает на голову камеру, и вы стрелками указываете ему, куда идти. Нажимаете кнопку «прыгнуть», абориген прыгает:

https://tlg.repair/singularnost/713

Командовать можно как пешеходами, так и людьми на лодках, лошадях и вертолётах. Разбить вертолет не выйдет. Но попрыгать или отжаться гражданином или гражданкой – вполне.

Если вы полагаете, что никто не будет смотреть, как туризмом занимается не он сам, а кто-то другой, вспомните про футбол и порнографию, например.

2. В России скоро начнут тестировать вакцину от коронавируса на людях:

https://lenta.ru/news/2020/04/21/vektorr/

В России сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявила научный сотрудник «Вектора» Наталья Думченко, передает РИА Новости.

В эту группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, признанные здоровыми после лабораторных, клинических и инструментальных методов обследования. Большая часть добровольцев — сотрудники «Вектора», в том числе разработчики вакцины и специалисты, проверяющие ее качество. За неделю до вакцинации им проведут дополнительный скрининг здоровья.

Думченко также будет тестировать вакцину от SARS-CoV-2 на себе. Ранее она была добровольцем для испытаний вакцины от ветряной оспы. «Какие у меня ощущения были? Серьезное мероприятие, ответственно подходила к этому, но сказать, что я чувствовала себя суперменом, я не могу», — поделилась она.

На мой взгляд, сотрудники «Вектора» делают глупость. Конкретно сейчас вирусологи нужны стране здоровыми.

3. Читатели спрашивают, есть ли уже статистика по больным, которые заразились на тех самых предкарантинных шашлыках.

Переадресую вопрос любителям статистики. Видите ли вы уже «шашлычников» на графиках? Или, может, уже есть конкретные истории типа «поехал на шашлыки, через 5 дней почувствовал себя плохо, теперь у меня коронавирус»?