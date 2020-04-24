Мнение: Столько, сколько нужно

24.04.2020, 20:20, Разное

Конкретных сроков снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет, ситуация остается достаточно напряженной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив преждевременность разговоров о дате отмены ограничительных мер.

Если принять во внимание внезапное и уже очевидное выдвижение Собянина на первое место в информационном пространстве, а также перетекание полномочий высшей власти в структуру координационного совета по борьбе с коронавирусом при отчетливом исчезновении Путина, который находится где-то там, то налицо перебалансировка полномочий в путинской вертикали управления. Проще говоря – отчетливая борьба за власть.

Можно уже вполне определенно заметить, что Собянин создает вокруг себя и своих полномочий пояс "сервильности" – это тот 21 регион, которые согласились с предложением о введении цифрового контроля (фактически эта система будет находиться "под Собяниным"). Идет доволно быстрая перебалансировка властных полномочий, которая, конечно, не имеет никакого отношения к существующим правовым нормам. Но если перед нами "революция сверху", то как и в любой революции, правовое оформление новых структур будет проводиться лишь после того, как революция завершится. Сейчас по факту прежние правовые нормы отброшены, на их месте уже созданы временные – незаконные и нелигитимные, но именно они и становятся центром принятия решений. Ключевой структурой быстро становится ранее невнятная координационная комиссия по борьбе с коронавирусом.

Парадокс в том, что полномочия этой комиссии существуют лишь на период ликвидации эпидемии. А это означает, что комиссия, как сугубо бюрократическая структура, прямо заинтересована в том, чтобы борьба велась как можно дольше. Возникает ситуация, при которой борьба с эпидемией будет продолжаться до тех пор, пока госпереворот, проходящий прямо сейчас, завершится тем или иным результатом.

Именно поэтому и карантин – с одной стороны, он дает комиссии Собянина необходимый аппаратный ресурс, позволяя ему принимать практически любые решения под вывеской борьбы с эпидемией. С другой стороны – запертое по домам население нельзя вывести на протесты, а значит – оно полностью выключено из идущей сейчас вокруг Кремля номенклатурной войны.

Поэтому карантин будет сохраняться еще достаточно продолжительное время. Он может "смягчаться", может при необходимости ужесточаться вплоть до введения войск в города (о чем вчера Собянин весьма недвусмысленно намекнул). Но отменять карантин до полного завершения идущей аппаратной войны никто не станет.

Любопытно, что этот сюжет в определенном смысле повторяет предыдущие попытки государственных переворотов в России – в феврале 17 и в августе 91. Тогда тоже возникали временные структуры управления, но в конечном итоге они просто не справлялись, и их сметали. При этом временные структуры успевали снести предыдущую власть и расчищали поле для тех, кто в итоге и одерживал победу. Вполне возможно, что собянинский переворот завершится тем же – он просто не справится с ситуацией, но при том окончательно разрушит путинский режим. Учитывая, что и Путин, и Собянин и их режимы – это прямые враги нашей страны и народа, можно лишь пожелать им удачи в собственной аннигиляции.