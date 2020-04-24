 

В АвтоВАЗе пожаловались на нулевые продажи при затратах в 2 млрд рублей в неделю

24.04.2020, 20:16, Новости дня

Продажи АвтоВАЗа на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют порядка 2 млрд рублей в неделю, сообщил президент компании Ив Каракатзанис во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас продажи почти на нуле. Затраты у нас составляют порядка 2 млрд рублей в неделю. И даже когда конвейер снова заработает, с оборотными средствами будут огромные проблемы на несколько месяцев. Нам не хватит оборотных средств, чтобы поддерживать смежников, чтобы выполнять обязательства перед собственными сотрудниками. В частности, нам предстоит 15 мая оплата утилизационного сбора в размере 20 млрд рублей», – сообщается на сайте Кремля.

Ранее АвтоВАЗ ввиду прогнозируемого снижения авторынка в РФ принял решение ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня.

Тем временем Путин поручил обеспечить стабильную работу российского автопрома.



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