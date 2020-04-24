Эксперты посоветовали правительству продлить ограничения из-за коронавируса до 12 мая

24.04.2020, 20:16, Новости дня

Ограничительные меры в России, введенные для борьбы с коронавирусом, необходимо продлить как минимум до 12 мая, сообщил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается, а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, что эти меры необходимо продолжить… которые сейчас введены фактически во всей стране, на этот период, до 12 мая, как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов», – сказал Кутырев, информирует РИА «Новости».

При этом выход из самоизоляции должен быть поэтапным, чтобы не спровоцировать вторую волну эпидемии.

«Выход из ограничений должен быть поэтапным, максимально осторожным с постоянным анализом происходящей ситуации, чтобы иметь возможность в случае чего вернуться на предыдущую ступень, если ситуация будет ухудшаться. И главное, конечно, продержаться до 10-12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости», – завил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

Кутырев в свою очередь добавил, что властям следует проработать снятие ограничений для каждого региона. Он подчеркнул, что распространение заболеваемости перемещается в регионы, эпиднадзор в субъектах необходимо усилить.

«Проанализировав опыт многих стран… все страны начинают принимать дорожные карты по выходу из этой ситуации. И в основе этих дорожных карт лежат в первую очередь эпидемиологические показатели, показатели медицинские… и все они направлены на то, чтобы, с одной стороны, сдержать эпидемию, с другой стороны, на то, чтобы выходить из этой ситуации уже населению, производству и так далее», – сказал он.

Кутырев отметил, что уже подготовлен проект концепции поэтапного снятия ограничительных мер на ближайшую перспективу, которая включает три основных этапа.

По мнению заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Виталия Зверева, после майских праздников можно будет делать послабления режима самоизоляции для пожилых людей.

«Наверное, можно будет после майских праздников какие-то делать послабления и для пожилых людей. Можно ведь, скажем, ограничить прогулки часами и днями, то есть, в какие-то дни и часы. Меня заботит вот что: очень многие люди сейчас теряют здоровье, сидя дома, они не могут получить ту помощь, которую могли бы без карантина», – сказал он.

Голикова в ответ заявила, что передаст президенту РФ Владимиру Путину и премьеру Михаилу Мишустину предложения экспертов продлить ограничительные меры.

Между тем в Кремле считают, что вопрос о продлении режима самоизоляции в РФ из-за коронавируса нужно принимать позже.