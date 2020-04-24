 

Соловьев пригрозил Уткину расправой

24.04.2020, 20:16, Новости дня

Ведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору и блогеру Василию Уткину физической расправой в своем новом ролике в соцсетях.

«Я просто разок тебе врежу, как бьют мерзкую, жалкую скотину. Разок. Пощечину мерзавцу влеплю», – сказал Соловьев в передаче «Соловьев Live».

«Когда ты меня увидишь, ты, Вася, голову включи. Голову. Знаешь, вот эта вот рука может голову в другое положение тебе привести…. Смотри у меня, и смотри в оба, и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать», – пригрозил Соловьев Уткину.

Через некоторое время комментатор ответил ему в своем Twitter.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози, сколько хочешь», – написал Уткин.

Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как комментатор выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома и платить за коммуналку. После этого Соловьев назвал его психически больным.

Ранее Владимир Соловьев навсегда выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

Также в Сети опубликовали петицию в адрес Роскомнадзора с требованием запретить Соловьеву ведение политических ток-шоу и радиоэфиров. Ее подписали 55 тыс. человек.

Соловьев заявил, что относится к петиции и ее популярности спокойно, и пояснил, что она создана на зарубежном ресурсе, на котором могут голосовать граждане любой страны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / “Монако” выиграл у “Монпелье”. Головин отдал голевой пас

11.02 / Минюст США подал в суд на юрисдикции, защищающие нелегальных иммигрантов

05.02 / В мире: Две половины США объявили о враждебности друг к другу

19.03 / Раскрыты подробности о новых случаях коронавируса в Москве

12.03 / В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских сроках

08.03 / Журналисты «1+1» опустились на социальное дно Киева

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

12.02 / Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка занялся геологоразведкой

17.02 / Порошенко не пустили на мероприятие в Мюнхене, Кремль отказывается пересматривать Минские соглашения. Главное из Telegram-каналов

27.03 / Дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут поучаствовать в Олимпиаде в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска