Соловьев пригрозил Уткину расправой

24.04.2020, 20:16, Новости дня

Ведущий Владимир Соловьев пригрозил спортивному комментатору и блогеру Василию Уткину физической расправой в своем новом ролике в соцсетях.

«Я просто разок тебе врежу, как бьют мерзкую, жалкую скотину. Разок. Пощечину мерзавцу влеплю», – сказал Соловьев в передаче «Соловьев Live».

«Когда ты меня увидишь, ты, Вася, голову включи. Голову. Знаешь, вот эта вот рука может голову в другое положение тебе привести…. Смотри у меня, и смотри в оба, и озирайся по сторонам. Это тебе не языком болтать», – пригрозил Соловьев Уткину.

Через некоторое время комментатор ответил ему в своем Twitter.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози, сколько хочешь», – написал Уткин.

Конфликт между Соловьевым и Уткиным начался после того, как комментатор выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома и платить за коммуналку. После этого Соловьев назвал его психически больным.

Ранее Владимир Соловьев навсегда выгнал из собственной передачи на канале «Россия 1» украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.

Также в Сети опубликовали петицию в адрес Роскомнадзора с требованием запретить Соловьеву ведение политических ток-шоу и радиоэфиров. Ее подписали 55 тыс. человек.

Соловьев заявил, что относится к петиции и ее популярности спокойно, и пояснил, что она создана на зарубежном ресурсе, на котором могут голосовать граждане любой страны.