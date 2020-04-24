Мнение: Укроборонпром ликвидируют

24.04.2020, 20:10, Разное

Концерн "Укроборонпром", который последние годы был неиссякаемым источником коррупционных скандалов (в том числе с участием Порошенко), будет ликвидирован. Его расчленят на 6 частей, для коррупционных проявлений поменьше.

Руководство концерна заявило о создании вместо него шести государственных корпораций

Бесславная история огромной бездонной бочки под названием Укроборонпром подходит к своему завершению – концерн ликвидируют. Но это не значит, что отмывать деньги на оборонной промышленности на Украине перестанут – скорее даже наоборот, объём освоенного махинаторами бюджета возрастёт значительно, поскольку вместо концерна планируют создать сразу шесть государственных оборонных корпораций. Так чем же “запомнился” Укроборонпром?

Концерн был создан в декабре 2010 года, но его “звёздный час” пришёл с началом военных действий в Донбассе. В Оборонпроме моментально смекнули, что на этой братоубийственной войне можно крупно нажиться – рекламировать свою технику на весь мир, как уже получившую обкатку в зоне боевых действий. Вот только концерн и его специалисты не разрабатывали новые образцы вооружений – вся продукция, представленная Укроборонпромом, является всего лишь модернизацией советского вооружения либо же западной устаревшей техники. И далеко не всегда эта модернизация была глубокой и удачной. Вспомним, например, историю с украинскими БТР-4Е – три первых бронекорпуса этих, по сути, еще советских БТР сошли с конвейера с заводским браком – трещинами по бронекорпусу. Но, несмотря на это, на непроваренной и потрескавшейся броне этих машин поставили клеймо качества 85-го военного представительства Министерства Обороны Украины. Скандал тогда был сумасшедший – БТР-4 десятилетиями рождались в муках, на этом проекте были освоены украинскими оборонными чиновниками многие миллионы долларов. А когда дошло дело до серийного производства – сплошной брак.

А украинский миномёт «Молот» помните? Ещё бы – он в гражданской войне на Донбассе воевал против ВСУ и своих создателей – с 2016-го года эти миномёты взрывались с десяток раз, убив десять и покалечив еще пару десятков украинских карателей. Разработчики во всем винили самих военнослужащих – якобы, имело место нарушение правил эксплуатации. А на разработку этого миномёта были выделены значительные суммы из бюджета. Также можно вспомнить еще один передовой проект Укроборонпрома – КрАЗ “Спартан”. На международных и внутренних выставках этот бронированный внедорожник представляли как настоящее украинское ноу-хау, полностью самостоятельную разработку. А по факту – это броневик на шасси Ford 550. Причем даже сам проект модификации американского шасси и разработка бронекузова – дело рук не специалистов украинского концерна, а канадской компании Streit Group, и на Украину этой компанией всего лишь поставляются абсолютно все запчасти – на КрАЗе налажена только крупноузловая сборка из канадских комплектующих. А ведь на разработку этого броневика и запуск его в серийное производство было выделено очень много бюджетных денег. Кстати, первая партия Спартанов поступила в 95-ю отдельную аэромобильную бригаду – и через месяц эксплуатации пригодными к работе остались 2 машины из 14-ти. Укроборонпром не смог наладить на КрАЗе даже нормальную крупноузловую сборку этих машин.

Таких примеров провальных проектов за всю недолгую историю Укроборонпрома можно насчитать очень много – целью этого концерна было осваивание бюджета, а не разработка и производство пригодной к эксплуатации техники. Сомневаюсь, что у новых украинских госкорпораций будут другие цели.

https://asd.news/articles/ukraina/ukroboronprom-likvidiruyut/ – цинк

Из этапов "большого пути"

1. Польские БМП для Украины – https://colonelcassad.livejournal.com/5775785.html (отмыли 600 тыс. евро на старых БМП-1 из Чехии)

2. Сербская мина для Украины – https://colonelcassad.livejournal.com/5451465.html (как через Кипр сын осужденного генерала СБУ перекачивал деньги от теневых схем)

3. О продаже украинских авиационных двигателей Китаю – https://colonelcassad.livejournal.com/4393378.html (о том, как Украина продала Китаю актуальные технологии для развития истребительной авиации в обход США).

И так далее и тому подобное.

Поменяется ли что-то, если "Укроборонпром" расчленят на 6 частей? Конечно нет, просто коррупция (которая за годы после революции гидности многократно превзошла по размаху то, что творилось там при Януковиче) и черные/серые схемы торговли оружием станут распределенными.