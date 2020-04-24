 

В Волгоградской области очевидец запечатлел в небе выстроившиеся в ряд светящиеся НЛО

24.04.2020, 20:09, Разное

В вечернее время суток в четверг, 23 апреля, в населённом пункте Краснослободск (Волгоградская область) очевидцу удалось запечатлеть на камеру выстроившиеся в небе в ряд светящиеся объекты. Некоторые уверены, что наблюдали прилёт НЛО, а другие уверены в абсолютно другом происхождении «небесного поезда».
В кадрах обнародованного в Сети ролика, снятого очевидцем, при приближении отчётливо видны над кроной дерева светящиеся движущиеся точки. Эти объекты выстроились практически в ровную цепочку, из-за чего некоторые интернет-пользователи сравнивают их с вагонами поезда. По одной из версий, жители Волгоградской области могли наблюдать «странное» построение НЛО, однако существует и другая, возможно, более правдоподобная теория происхождения светящихся объектов.

Известно, что 22 апреля компания американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска производила запуск на орбиту нескольких десятков спутников Starlink. Не исключено, что именно эти аппараты выстроились в цепочку и их приняли за корабли представителей внеземных цивилизаций.



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