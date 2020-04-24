Ежемесячная аудитория заблокированного в РФ Telegram достигла 400 млн пользователей

24.04.2020, 20:09, Разное

Официальный сайт заблокированного в РФ мессенджера Telegram информировал об активном в последнее время росте количества пользователей. Так, на данный момент ежемесячная аудитория проекта уже превышает 400 млн человек.

Проект Telegram, созданный основателем соцсети “ВКонтакте” Павлом Дуровым еще в 2013 году, является доступным на всех наиболее популярных платформах: как компьютерных (Microsoft Windows, Chrome OS, Apple macOS и Linux), так и мобильных (Apple iOS и Android). Отмечается, что планка в 100 млн ежемесячных пользователей была преодолена мессенджером в 2016 году. Год спустя показатель увеличился вдвое, а в 2019 году ежемесячное число пользователей достигло уровня в 300 млн.

В настоящий же момент, по заявлению официального сайта, свое предпочтение Telegram отдают уже более 400 млн человек. По статистике, ежедневный прирост пользователей насчитывает около полутора миллионов “новичков”. И, по мнению экспертов, такой рост популярности не является случайным, так как проект создает немалые удобства в таких актуальных отраслях, как удаленная работа или учеба в условиях пандемии. Таким образом, нынешние темпы прироста аудитории дают основания руководству проекта анонсировать увеличение количества пользователей Telegram уже спустя несколько месяцев до 500 млн человек.

Положительная динамика дает толчок команде проекта к расширению его функциональных возможностей. К примеру, уже сейчас количество стикеров, которые можно использовать в процессе общения, достигло 20 тысяч, а Telegram на платформе Android имеет улучшенное меню вложений. Примечательно, что руководство мессенджера объявило кампанию, поддерживающую разработчиков тестов для образования: на поощрение всех создателей таких инноваций выделена сумма в размере 400 тысяч евро. Об этом пишет издание 3Dnews.ru.