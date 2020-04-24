Мнение: Письмо: “Не верю, что меня могут научить быть психологом”

24.04.2020, 20:05, Разное

Очень смешное письмо от мужчины.

Ему 37 лет и уже 20 лет он почти каждый год поступает в какие-то вузы, но каждый раз корона его не пролезает в дверь.

Он бы и рад корону свою снять, но умище-то куда девать? Как в том анекдоте.

Разбирайте самостоятельно.

illllllllll

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я запутался со своей учебой, не могу понять, что я делаю не так. Мне 37 лет, у меня нет в/о, а через два месяцы экзамены ЕГЭ, на которые я записался в начале года, чтобы поступить в вуз. Но перестал понимать, зачем мне это? И стоит ли это 5 лет времени и 500 т.р. суммарно денег?

Расскажу о своих отношениях с учебой с самого начала. В 10 классе я решил стать журналистом, хотя на тот момент учился в физико-техническом лицее, и все ребята-одноклассники готовились поступать на технические специальности в вуз. Родители пошли мне навстречу, и записали меня на курс подготовки для поступающих на факультет журналистики в лучший вуз моего города.

Я проходил туда пару месяцев, и понял, что для меня это очень сложно, и я не вытягиваю, какой-то фантастически сложный русский язык, литература, история, все в разы сложнее, чем я привык. Хотя я в школе учился в среднем на 4 и 5, но, на самом деле, особых способностей у меня не было, и азарта к учебе тоже никогда не было. И я не воспринял эти курсы подготовки как вызов. И в какой-то момент тайно от родителей перестал на них ходить. Уже не помню, что сказал родителям, когда это вскрылось, кажется, просто сказал, что передумал быть журналистом.

И в итоге после школы я пошел учиться на физико-технический факультет. Не потому что я мечтал об этом, а потому что туда был самый низкий проходной балл, и я туда легко попал.

Примерно через три месяца обучения на 1 курсе, я понял, что мне это все не нравится, и что я не понимаю, что я тут делаю, ведь на самом деле я хочу быть журналистом. И я опять в тайне от родителей перестал ходить на занятия. Почему в тайне? Потому что мне было 17 лет, я был на полном родительском обеспечении, жил дома, и я просто боялся, что меня будут ругать. О том, что я уже несколько месяцев не появляюсь в вузе (все это время вместо занятий гулял по городу, прямо как Витя Малеев у Носова, хотя там мальчик-пятиклассник, а тут студент), родители узнали от декана. Был звонок отцу на работу и вопрос, а где ваш сын вообще?

Отец пришел домой, рассказал, что ему позвонили из деканата, и что у него даже ноги подкосились сперва, и что вообще происходит? Я сказал, что я все же хочу быть журналистом, и хочу готовиться к поступлению на журфак. От армии я был освобожден из-за проблем со зрением. В итоге мне дали добро, вновь записали меня на курсы, и я стал готовиться дома. Прямо вот как сейчас все на самоизоляции, я тогда целыми днями сидел дома и «готовился». С тем уровнем самоорганизации, который у меня тогда был, я никуда, разумеется, не подготовился. Летом были экзамены в вуз, я их завалил сходу, уже на литературе, когда думал, что пишу сочинение о пьесе «Дядя Ваня», и только дома понял, что я писал про «Три сестры». Получил два.

Единственный момент, я действительно хотел стать журналистом, а точнее футбольным журналистом, и каждый день тратил по 8-10 часов на изучение футбола, изучал статистику, читал всех ведущих журналистов. Вместо того, чтобы учить русский, литературу и историю, чтобы поступить в вуз.

В общем, на бесплатное я не поступил, и тогда на семейном совете было решено, что я иду в другой вуз, ниже по статусу, тоже на журфак, на платное. Экзамены я сдал на тройки, и поступил.

И тем же летом устроился внештатным корреспондентом в газету. И примерно через три месяца обучения на первом курсе, я понял, что учиться мне неинтересно, и тем более, что я и так уже работаю в газете, и перестал ходить на занятия. Когда через несколько месяцев отец об этом узнал, опять от декана, у него уже ноги не подкашивались, он пришел домой и сказал, чтобы я шел работать, раз не хочу учиться. Из газеты к этому моменту я ушел, т. к. это все было эпизодически и нельзя было назвать серьезной работой.

Я пошел работать дворником. И мы договорились с родителями, что параллельно я буду готовиться вновь на журфак лучшего вуза. Первый месяц я честно готовился, а потом снизил обороты.

Наступило лето, и я вновь пошел поступать, в лучший вуз на журфак. На бюджет не прошел, а на платное отец сказал. Что для него слишком дорого. Это было начало 2000-ых, тогда все было очень дорого еще. И он сказал, что у него есть деньги только на тот скромный вуз, где я годом раньше учился. Я опять туда поступил, прошел на платное. И стал учиться. Параллельно тут же устроился в спортивную газету, и стал там работать уже по серьезному.

В итоге я проучился 1,5 года и ушел, мне не нравилось все это. Я себя уже чувствовал настоящим журналистом, т. к. работал в газете по-взрослому, и на однокурсников смотрел свысока. И дальше я сделал вообще странную вещь. Я сказал родителям, что ухожу из вуза и иду работать. Мне ответили — дурак, но окей. Т.к. в спортивной газете мне платили копейки, хотя я работал в штате, я решил вообще временно завязать с журналистикой, и найти работу с хорошей зарплатой. И устроился в рекламное агентство, где проработал 1,5 года.

Дальше история такая — я вернулся в журналистику, и проработал в профессии 10 лет. Бок о бок с ребятами из тех самых журфаков, которые я не окончил. Причем работал на равных, а то и лучше, ну точнее, я вообще считал, что намного лучше, но дело даже не в этом. Я понял, что отсутствие высшего образования в этой профессии — это нормально. И вообще ни о чем не говорит. Карьера в журналистике в итоге развивалась по нарастающей, в ее завершении я стал руководителем одного из филиалов СМИ, а потом наступил 2014 год, и все рухнуло.

Наше СМИ оставило только самые прибыльные филиалы, мой закрыли, он не был таким, и мне с руководящей должности было предложено вернуться работать рядовым журналистом.

И тут опять про учебу. В 2014 году я еще до обрушения решил, что с журналистикой я завязываю, и буду дальше развиваться, как медиаменеджер и в дальнейшем как продукт-менеджер в IT. И решил поступить в технический вуз, на специальность, связанную и бизнес-информатикой. Начал готовиться к ЕГЭ, благополучно сдал, и поступил на платное в 2016 году. Но «проучившись» дистанционно два месяца, понял, что все это невероятно сложно, требует много времени, и вообще не понятно, надо мне это или не надо — и я разорвал договор с вузом.

В 2017 году я окончательно ушел в интернет-маркетинг, и работаю в нем до сих пор, прокачиваясь самостоятельно, т. к. профессия молодая и вся учеба — это практика и вебинары на ютубе, и самообучение по многочисленным статьям, и все по большому счету. В новой профессии все развивается нормально, и того объема учебы который тут у меня есть — мне достаточно.

На этом предыстория заканчивается, и я перехожу к главному в своем письме.

В 2017 году я развелся. У меня была жена-ровесница, и двое детей. Развелся, как сейчас понимаю из-за развивавшегося последние годы в браке дисбаланса и полного отсутствия адекватной рефлексии в отношениях. Я думал, что жена от меня полностью зависит, и что вообще эта конструкция муж-жена — вечная, и вел себя, как дурак. Но не суть. Плюс еще я тактически ошибку грубую сделал, что ушел из журналистики в интернет-маркетинг вообще не подготовившись. Просто уволился одним днем с отличной зарплаты. Безумие какое-то. В итоге уровень комфорта жизни катастрофически просел, мы переехали жить к моим родителям, у жены начались с ними конфликты, в итоге все закончилось грандиозным скандалом, ну и в общем, пошло-поехало. В итоге мы развелись.

На этом фоне я ушел в глубочайший минус, и стал интенсивно сливаться. И через год слива, записался к психологу, чтобы он помог мне остановиться. И с первых же сессий решил, что и сам стану психологом, мне показалось, это что-то волшебное. Что можно вот так вот просто, как я тогда думал, переплавить человека и все будет в его жизни хорошо. Я стал каждый день читать по несколько часов статьи по психологии, книги по психологии, и решил стать гештальт-терапевтом.

Решил, что пока буду работать в интернет-маркетинге, благо тут все получается, а лет через семь, окончив вуз и потом специальную гештальт-программу, начну частную практику. Такой был план.

Я проход к психотерапевту ровно год, каждую неделю. И ближе к концу стал подозревать, что здесь что-то не то. Что вроде, как честно хожу, изливаю всю душу, плачу горько иногда, а результата особо нет. Жене бывшей, как сливался, так и сливаюсь. И тут наступает осень 2019 и я, по плану, должен поступать на гештальт-программу, но какой-то внутренний ступор уже появился, в общем я решил на год отложить. А зимой и вовсе завершил терапию, ровно через год после начала занятий, хотя был план еще года два ходить. Просто решил пока тормознуть, т. к. чувствовал, что ну нет эффекта, видно же.

И по совпадению, через неделю я случайно натыкаюсь на ваш блог. И вспоминаю, что читал статью про камбэки у вас, когда разводился. Но тогда прочитал и все. А этой зимой, как случайно наткнулся, у меня глаза по полтиннику стали. Стал читать запоем. И в голове стала складываться мозаика. В первую очередь, почему год хождения к психологу не дал никаких результатов.

И чем больше я читал блог, тем больше разочаровывался в гештальт-терапевтах, на которых подписывался последние 1,5 года в фейсбуке. Да и вообще наступило сильное разочарование в современных психологах. Я понял, что тут какой-то подвох, что это если и не шарлатанство, то очень близко. Особенно гештальт-терапия. Особенно обучение гештальт-терапии.

Но желание быть психологом не пропало. Еще не было ни одного дня за последние 4 месяца, чтобы я не читал ваш блог. Для меня психология — это все что вы пишите в блоге, все чему учите.

И вот сейчас я хочу задать вопрос. Через два месяца у меня экзамены по ЕГЭ, на которые я записался в начале года. Мне нужно готовиться к ним, чтобы набрать минимальное количество баллов и поступить на платное отделение на факультет психологии одного вуза, который я выбрал. И я точно знаю, что могу подготовиться, во-первых, я это уже делал, во-вторых, ну это объективно не сложно. То есть я не считаю, что во мне говорит нечто, что, мо, мне лень готовиться. Дело не в этом. Я реально перестал понимать, зачем мне в/о по психологии.

Это какая-то игра, в которую хорошо играть, когда тебе 20. Но сейчас я смотрю на это дело по-другому. Во-первых, никто не знает, что там будет через пять лет. В том числе — сохранится ли у меня желание работать психологом. Во-вторых, я не верю, что в вузе меня могут научить быть психологом. Мне это даже кажется смешным, само предположение об этом. Я верю, что можно научиться чему-то, читая ваш блог и проходя ваши тесты — да, тут есть разумный практический смысл.

Но зачем учиться в вузе на психолога? Чтобы получить диплом? Чтобы получить право быть психологом? Но я сейчас и в жизни не пойду ни к какому психологу, только на основании того, что у него есть диплом.

И в итоге у меня полный ступор — я чувствую, что я не хочу никуда поступать. И с другой стороны, все это напоминает мне мою предыдущую жизнь, все мои попытки поступать в вуз, учиться, и все мои уходы. Я просто не знаю, как поступить. Сжать зубы и готовиться в вуз? Ну это тоже не дело ведь. Не готовиться? Тогда к чему были все эти мечтания последние 1,5 года? Я уже и друзьям за эти 1,5 года всем рассказал, что решил учиться на психолога.

Я понимаю, что тут, видимо, очень много Штурмана, который постоянно обламывается, и от этого не хочет ничего делать вообще, а только планировать. Но, тем не менее, как поступить, как правильно рассуждать — готовиться или не готовиться мне в вуз? От чего отталкиваться в рассуждениях? На что опираться?

Сейчас мне кажется, что нужно готовиться к ЕГЭ, поступать и учиться. Видимо, да, сжав зубы. И дело даже не в будущей профессии, а просто в учебе как факте. В любом случае, обучение на факультете психологии разовьет меня. То есть цель – именно это развитие, а не будущая профессия. Если только так.

Спасибо, что прочитали.