Моника Белуччи о карантине, воспитании дочерей и решении жить рядом с бывшим мужем Венсаном Касселем

24.04.2020, 20:01, Разное

Карантин Моника Белуччи проводит на Коста-Васка вместе с дочерьми: 15-летней Девой и 9-летней Леони. Место самоизоляции было выбрано не случайно. Моника хотела, чтобы девочки имели возможность видеться с отцом Венсаном Касселем. Так что было решено временно разместиться в том же регионе, где обычно в это время года живет актер. Оттуда Белуччи и поговорила с журналистом издания. Интервью по правилам нового мира проходило по телефону. Приводим самые интересные цитаты.

О настроении

Мне очень грустно. А как вообще можно чувствовать что-то другое в этой новой, сложной и ужасной ситуации? Я постоянно думаю о своей стране, Италии, наиболее пострадавшей в Европе. Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, не могу не упомянуть и о всех моих друзьях в Риме. Мы все живем в страхе. То, что сейчас происходит, по-настоящему пугающе. И в то же время я полностью уверена в медиках, я убеждена, что скоро мы найдем лекарство, а затем и вакцину. Пока же мы все находимся в режиме ожидания. Как сказал неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо, “ночь должна пройти”. Эта ночь, вероятно, будет долгой и мучительной, но обязательно приведет к чему-то новому.

О карантине

Сейчас наш день определяет расписание дочерей. Они получают школьные уроки и задания на видео, и я слежу за тем, чтобы никто ничего не упускал. Важно, чтобы у них было четкое расписание. В остальное время – а его немного – я читаю сценарии и учу на итальянском языке текст для постановки о Марии Каллас. Когда все это закончится, я буду выступать с пьесой в Италии. В остальном мы очень уважительно относимся к рекомендациям властей: мы не выходим на улицу.

Как ни парадоксально, я всегда была домоседкой, и это никогда не было для меня проблемой. Все это возвращает меня к детству в провинции, в Италии, с моими родителями, тетями, двоюродными братьями и бабушкой. Эту жизнь – в ограничениях – я уже знаю. Хотя мы, очевидно, не можем сравнивать ее с нынешней драматической ситуацией. Семья, образование, дом – это очень знакомые для меня области. Это полная противоположность моей жизни профессиональной, когда ты буквально живешь в самолетах.

Дева Кассель в рекламной кампании Dolce & Gabbana

О воспитании дочерей

У нас нет никаких правил. Каждый делает, что хочет и как хочет. Считаю, это единственно справедливым поведением. Есть женщины, которые без детей очень хорошо себя чувствуют, но моя ценность заключается именно в дочках. Я здесь, чтобы любить их: эта любовь, я убеждена, и дает мне жизненную силу. Всему этому меня научили родители. Они меня очень опекали, но всегда давали возможность поступить так, как я этого хотела.

Я узнала, что такое настоящая свобода, в очень юном возрасте. Я начала работать моделью в 16 лет. Я ездила в Милан и Париж, а потом снова возвращалась в лицей Ситта-ди-Кастелло, недалеко от Перуджи. Это движение, взад и вперед между моим домом и внешним миром, подготовило меня к взрослой жизни, которая на самом деле всегда была одинаковой. Нужно было балансировать между жаждой приключений, кино и желанием спрятаться в безопасности, дома с семьей.

Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочери, и сопровождать их до тех пор, пока они не смогут летать самостоятельно. Мои дочери – это ответы на все мои вопросы. Именно с их рождением я поняла причину своего пребывания на этой Земле… Для каждого свой путь, его опыт и его откровения. Я – это материнство.

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Публикация от Madame Figaro Paris (@madamefigarofr)24 Апр 2020 в 12:06 PDT