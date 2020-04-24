От хайлайтеров с микрожемчужинами до круглых эко-шампуней: бьюти-дайджест недели

24.04.2020, 20:00, Разное

Guerlain

Знаменитая пудра в шариках от Guerlain для безупречной коррекции кожи лица с эффектом деликатного сияния теперь не одинока в линии Les Meteorites. В 2020 году бренд предлагает беспрецедентную игру света с новыми хайлайтерами со светоотражающими микрожемчужинами, обеспечивающими настоящее мерцание. Новая палетка хайлайтеров Pearl Dust с тремя светящимися оттенками расширяет границы со свежим розовым, изысканным золотым и уютным янтарным свечением. Корректор Liquid Pearls – волшебная палочка сияния, внутри которой находится освежающий крем-гель, мгновенно тающий на коже, в тех же трех оттенках. Кушон-аппликатор позволяет быстро поправить макияж на ходу, создавая свежий и яркий образ изо дня в день.

PMP Organic Beauty

Органическая премиум-бьюти-студия PMP Organic Beauty запускает онлайн-проект PMP Beauty Pack, который включает часовую консультацию от стилиста по волосам, телу и маникюру, а также косметолога и визажиста. В ходе консультации вы получите не только ответы на интересующие вопросы и рекомендации, но и 3 индивидуально подобранных органических бьюти-продукта и бесконтактную доставку до двери. Студия работает исключительно на натуральных селективных брендах, таких как PHYT’S, Grown, Alchemist, Icon и других. Уже целых пять лет специалисты салона неизменно заботливы и внимательны к своим гостям, и PMP Online Beauty Pack – лучшее этому подтверждение.

Rodial

Этой весной бренд декоративной косметики Rodial, основанный в Лондоне Марией Хатцистефанис, представляет два новых продукта: тушь для ресниц Glamolash XXL в двух цветах и пудру Peach Powder. В состав туши Glamolash XXL входит карнаубский воск и растворимый коллаген, поэтому, кроме объема и длины, она восстанавливает и укрепляет ресницы. Увлажняющая формула оставляет ресницы мягкими и гладкими и не дает продукту подсыхать, поэтому тушь можно наслаивать в течение дня, например, для создания вечернего образа. Вторая новинка – пудра Peach Powder, которая улучшает цвет лица, делая тон более теплым и естественным. Ее можно носить поверх тонального крема или самостоятельно. Рекомендуется оставить на коже на 10 минут, а потом смахнуть возможные излишки – для самого натурального эффекта.

Cirkle

Бьюти-бренд Ксении Шипиловой Cirkle выпускает полностью веганский твердый шампунь Sky Solid Shampoo. В формуле продукта – масло виноградных косточек, идеально подходящее нормальным волосам, и никаких сульфатов, парабенов и мыла. Одно прикосновение твердого шампуня к волосам – и получается объемная пена. Оригинальная форма средства обеспечивает сохранность всех полезных компонентов и существенную экономию – 50 г шампуня равнозначны 400-600 мл классического жидкого шампуня. Ассортимент бренда включает 4 вида твердых шампуней: для всей семьи, для сухих волос, нормальных и для кожи головы, склонной к жирности.

“Время красоты”

После карантина каждая из нас захочет заняться собой, и позаботиться о будущем походе к beauty-специалистам можно уже сейчас. Клиника “Время красоты” предлагает приобрести сертификаты с внушительной скидкой – 25%. Сертификатом (30, 50 и 100 тысяч рублей) можно оплатить как услугу на сумму больше номинала (с доплатой), так и на сумму меньше номинала (и потратить остаток на другие услуги). Подробности акции – на сайте “Время красоты”.

Frudia

Frudia запускает две весенние новинки. Первая из них – маска Royal Berry Dragons Beard Candy Mask, по текстуре напоминающая воздушное лакомство. Маточное молочко в составе средства возвращает коже гладкость и сияние, препятствует старению, содержит аминокислоты и витамины. Ягодный комплекс предотвращает появление морщин и оказывает противовоспалительное действие. Коллагеновая нить обеспечивает глубокое увлажнение. Вторая новинка Frudia – банановый крем для рук. Он интенсивно питает и увлажняет, делая кожу рук мягкой-мягкой. На поверхности создается защитный экран, спасающий дерму от воздействия сухого и холодного воздуха и как следствие от преждевременного старения.

Faberlic

Faberlic выпускает линию сбалансированного питания Wellness, направленную на заботу об организме и поддержание формы. Белковые коктейли серии Wellness – это источник энергии и максимальной пользы для организма с минимальным количеством калорий, а также идеальный продукт для тех, кто хочет комфортно и вкусно… похудеть. Одна порция содержит всего 98 калорий, и в то же время в состав входит оптимальное количество необходимых минералов. Линия коктейлей представлена пятью вкусами, а каждая упаковка включает 15 порций. И главный аргумент для активных людей – это не просто перекус, а полноценный прием пищи!

Клиника Чжуд-Ши

Эта весна приносит серьезные испытания здоровью в связи с традиционным ослаблением иммунитета после зимы и новым риском в лице известного вируса, чье имя “нельзя произносить”. В ситуации стресса и неизвестности, отсутствия движения и свежего воздуха у многих могут обостряться хронические заболевания: кто-то теряет сон, появляются приступы тревоги, обостряется грыжа, сезонная аллергия, проблемы с пищеварением. Сейчас действительно важно не только не заболеть самому, но и не заразить других, а иммунитет необходимо поддерживать изнутри. Именно поэтому врачи клиники Чжуд-Ши в полном составе продолжают работу, и если вам необходимы сеансы остеопатии, иглорефлексотерапии, прогреваний или массажа – вас ждут в клинике. Если вы строго соблюдаете режим самоизоляции или просто боитесь куда-то ехать – вас всегда проконсультирует главный врач клиники Чжуд-Ши Жимба Данзанов в режиме онлайн, а нужные фитопрепараты доставят на дом. Специалисты всегда на связи с пациентами и надеются, что эти меры помогут сохранить здоровье и спокойствие.

Librederm

Социально ответственная международная лаборатория косметики Librederm в связи с обостренной ситуацией приняла решение поддержать врачей московских больниц. В благодарность за труд и самопожертвование врачей компания передаст каждому сотруднику косметические средства для восстановления кожи рук и лица после длительного ношения масок и печаток – кремы и маски с натуральным составом.



Maxler

Бренд пищевых добавок Maxler делится актуальным средством Vitamin C Sodium Ascorbate, которое поддерживает иммунитет и оказывает антиоксидантное действие. Витамин С укрепляет защитные механизмы организма, поддерживает здоровье кожи, костей, зубов, связок и кровеносных сосудов. Кроме того, он необходим для синтеза коллагена и способствует усваиванию нутриентов, которые мы получаем с пищей. Аскорбат натрия – это более биодоступная форма витамина С, не вызывающая расстройство желудка, что может произойти при приеме аскорбиновой кислоты. Продукт представляет собой кристаллизированный порошок, 1 г которого рекомендуется принимать ежедневно.

Fact.

Новичок рынка, российский бренд Fact., создает уходовые продукты на стыке фармакологии и косметологии. В ассортимент марки входит селективная коллекция средств – сывороток и кремов, направленных на решение конкретных существующих недостатков кожи лица. Формулы продуктов созданы совместно с учеными и косметологами лабораторий США, Франции, Испании и протестированы под контролем дерматологов. Весомый плюс – продукция не испытывается на животных.

Antiseptane

Antiseptane – антибактериальный гель, обещающий чистоту и защиту рук на 99%. Гель представлен в удобном формате 50 мл, но на сайте можно заказать литровую версию для офисов и ответственных хозяек. Antiseptanе поставляется крупнейшим сервисам доставки, банкам и ритейлерам, приобрести его можно и в аптеках.

MI&KO

Противовирусные композиции эфирных масел – ответ на актуальный запрос от бренда MI&KO. Функции ароматерапии уже давно вышли за пределы получения удовольствия от запахов, сейчас это мощный инструмент в лечении и профилактике многих заболеваний, во Франции она уже давно является частью медицины. С французскими ароматерапевтами компания MI&KO подготовила композиции с противовирусным эффектом: иммунитет с маслами мандарина, амириса, чабреца; ухо-горло-нос для борьбы с простудой с противовоспалительной синергией масел. С маслами можно делать сухие и влажные ингаляции, вдыхая по 15 минут каждые несколько часов. Для согревающего аромамассажа грудной клетки, спины и стоп нужно смешать 3-4 капли смеси с ложкой растительного масла.

Текст: Анастасия Левит