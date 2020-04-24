Российские врачи опубликовали список умерших от COVID коллег

24.04.2020, 19:55, Разное

Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших от КОВИД опубликован на страницах в Facebook у ряда столичных медработников:

Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет

Белошицкий Сергей Леонидович, 46 лет, анестезиолог-реаниматолог , Александровская больница, Санкт-Петербург

Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, Кардиолог, Москва

Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва

Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, фельдшер скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А.С. Пучкова, Москва

Кавалли Жан-Луи, , зубной техник, ЕМС, Москва

Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, Оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва

Киселёва Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ №1, Витебск, Беларусь

Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, г. Борисов (Беларусь)

Мороз Анна Андреевна, 29 лет, невролог, клиника “Рассвет”, Москва

Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, Врач дерматовенеролог , Сеченовский университет

Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Кубань, Лабинская ЦРБ

Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн №3, Москва

Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ

Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск (Беларусь)

Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им.Джанелидзе, Санкт-Петербург