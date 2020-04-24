 

Российские врачи опубликовали список умерших от COVID коллег

24.04.2020, 19:55, Разное

Список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, погибших от КОВИД опубликован на страницах в Facebook у ряда столичных медработников:

 

  • Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет 

  • Белошицкий Сергей Леонидович, 46 лет, анестезиолог-реаниматолог , Александровская больница, Санкт-Петербург

  • Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, Кардиолог, Москва

  • Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва

  • Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, фельдшер скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А.С. Пучкова, Москва

  • Кавалли Жан-Луи, , зубной техник, ЕМС, Москва

  • Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, Оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва

  • Киселёва Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ №1, Витебск, Беларусь

  • Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, г. Борисов (Беларусь)

  • Мороз Анна Андреевна, 29 лет, невролог, клиника “Рассвет”, Москва

  • Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, Врач дерматовенеролог , Сеченовский университет

  • Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Кубань, Лабинская ЦРБ

  • Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн №3, Москва

  • Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ

  • Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск (Беларусь)

  • Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им.Джанелидзе, Санкт-Петербург

  • имя уточняется, 47 лет, медсестра, Ярославль, Нижний поселок

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