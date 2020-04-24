Попова заявила о необходимости продлить ограничения из-за коронавируса на две недели

24.04.2020, 19:53, Новости дня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эффективными меры, принятые в РФ в борьбе с распространением коронавируса, добавив, что необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений.

По ее словам, РФ прошла два инкубационных периода коронавируса, после третьего можно будет говорить о возврате к нормальной жизни, передает РИА «Новости».

Попова также добавила, что выход из самоизоляции должен быть только поэтапным, любая ошибка вернет к повторению жестких мер.

Принятые ранее в РФ меры по борьбе с коронавирусом являются эффективными, отметила Попова. При этом, по ее словам, в обозримом периоде нельзя сказать, что страна полностью откажется от самоизоляции, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что население всей РФ устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.