В Общественной палате прошел первый онлайн-концерт для пациентов и персонала детских хосписов

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24.04.2020, 19:53, Новости дня

«Сейчас по всему миру карантин, дети находятся в самоизоляции. Что уж говорить о хосписах – не все родители могут приходить туда к своим детям», – рассказал газете ВЗГЛЯД певец Егор Федоров. Так он прокомментировал свое желание выступить для детей из хосписов с онлайн-концертом, который транслировался с площадки Общественной палаты.

«Идея сыграть концерты в режиме онлайн для пациентов детских хосписов, их родителей и врачей родилась у меня буквально неделю назад. Мне захотелось их чем-то порадовать, поддержать, чем-то удивить, сделать что-то хорошее», – рассказал молодой московский эстрадный певец, бас-баритон Егор Федоров.

«У меня уже был готовый репертуар. До этого на разных концертах я исполнял и песни из мультфильмов, и советские шлягеры, и песни военных лет, – рассказал певец. – Дело было лишь за тем, чтобы подать идею: я предложил – и ее одобрило руководство Детского музыкального театра юного актера. Безусловно, хотелось бы выразить благодарность и Общественной палате – там выделили помещение, дали техническую возможность выступать – ведь все театры по известным причинам закрыты».

Напомним, в пятницу из здания Общественной палаты РФ транслировался первый онлайн-концерт для пациентов, родителей и персонала детских хосписов. Впрочем, посмотреть концерт на сайте ОП мог любой желающий. Формат подразумевал также возможность задавать вопросы певцу в комментариях. Одним из организаторов концерта выступила комиссия ОП по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности, руководит которой Александр Ткаченко.

«Надеюсь, что мы и дальше будем развивать этот проект, ведь такая поддержка для детей очень важна. Мы хотим проводить это в еженедельном режиме. В планах у нас – поделиться идеей таких концертов и с другими артистами», – рассказал Федоров.



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