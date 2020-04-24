Попова назвала условия ужесточения ограничений из-за коронавируса

24.04.2020, 19:53, Новости дня

Российские власти могут ужесточить меры по ограничению контактирования людей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такие меры необходимо будет принять, если граждане не будут соблюдать уже введенные ограничения, отметила Попова, передает ТАСС.

Ранее она назвала эффективными меры, принятые в РФ в борьбе с распространением коронавируса, добавив, что необходимо еще как минимум две недели жестких ограничений.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что население всей РФ устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.