Младших детей Дмитрия Нагиева в его новом сериале сыграют актеры

24.04.2020, 19:53, Разное

Дмитрий Нагиев участвует в съемках нового проекта режиссера Сарика Андреасяна. Знаменитость появится в сериале под названием “Нагиев на карантине”, в нем его детей сыграют профессиональные актеры, а для зрителей шоу станет доступным на онлайн-платформе Okko.

В новом проекте можно будет узнать не только о трудовых буднях звезды сериала “Физрук”, но и о том, чем занимается Дмитрий Нагиев дома, ведь из-за самоизоляции гастроли и телевизионные эфиры пришлось отложить. В эпизодах премьеры “Нагиев на карантине” артист покажет зрителям как он поддерживает форму, готовит еду, выращивает цветы и помогает младшим детям с уроками.

Актер снимается в сериале вместе с другими звездами, которые помогут определять главному герою все плюсы и минусы самоизоляции. Новую картину можно будет увидеть 30 апреля на мультимедийной платформе Okko. Длительность серий составляет 15 минут, в каждой из них Нагиев будет проявлять себя в самых разных амплуа.