Власти Львова отказались передавать России останки разведчика Кузнецова

24.04.2020, 19:50, Новости дня

Исполком Львовского горсовета 24 апреля отказался передать российским родственникам останки советского разведчика Николая Кузнецова.

Выступая на заседании, заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что горсовет получил ответы на запросы из Министерства культуры и СБУ.

По его словам, в Министерстве культуры ответили, что передача останков Кузнецова “представителям государства-агрессора является нежелательной и преждевременной”, а в СБУ отметили, что этот вопрос “может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ”. Официально оба ведомства не комментировали передачу останков.

Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ, Москаленко предложил отказать в передаче праха Николая Кузнецова, и члены исполкома поддержали это решение.

Кузнецов – легендарный советский разведчик времен Второй мировой войны, о его деятельности написана, в частности, книга “Это было под Ровно”. Он прекрасно говорил по-немецки, поэтому его несколько раз засылали в расположение немецких войск, где он выдавал себя за офицера вермахта по имени Пауль Зиберт или Рудольф Шмидт. На его счету несколько убийств и покушений на заместителей руководителя администрации Рейхскомиссариата Эриха Коха.

Украинские историки называют Кузнецова спецагентом НКВД и диверсантом, подчеркивая, что его действия в Украине часто влекли за собой расправы с гражданским населением и подпольем.

В 1944 году, после убийства немецкого вице-губернатора Бауэра, Кузнецов возвращался в расположение советских войск. Но во Львовской области попался военным Украинской повстанческой армии и погиб: по одной из версий, он подорвал себя гранатой. Останки Кузнецова были найдены лишь в конце 50-х. Их перевезли и похоронили во Львове на советском военном кладбище. В последние несколько лет могилу несколько раз обливали краской и разрисовывали.

После провозглашения Украиной независимости в Львовский горсовет несколько раз обращались власти Свердловской области России, откуда родом Николай Кузнецов, предлагая выдать останки разведчика. Но тогда в перезахоронении было отказано. Позже к львовским властям обратилась племянница Кузнецова Маргарита Брюханова, которая также попросила передать останки родственника для перезахоронения в Екатеринбурге. ​Представители России ранее подчеркивали, что юридических причин отказать в перезахоронении у исполкома Львовского городского совета нет: родство просительницы и покойного подтверждено документально. Также есть прецеденты таких перезахоронений: в начале 2000-х на этом же кладбище эксгумировали и перевезли в Вологду останки дважды Героя СССР Александра Клубова.

Однако мэр Львова Андрей Садовый подчеркивал, что “пока украинские воины находятся в плену”, город не имеет морального права рассматривать вопрос о возвращении останков Кузнецова в Россию. “Только когда Российская Федерация вернет наших пленных, тогда этот вопрос будет рассмотрен”, – подчеркивал он.