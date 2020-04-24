 

Минздрав Таджикистана: количество случаев пневмонии в стране в 2020-м меньше, чем годом ранее

24.04.2020, 19:50, Новости дня

За январь – март этого года в Таджикистане было зарегистрировано 5023 случая заболевания пневмонией. За такой же период в 2019 году было больше случаев – 5192. Такую статистику привели в Минздраве Таджикистана в ответ на просьбу правозащитников прояснить ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса, пишет “Фергана”. 

Также, по утверждению чиновников, снизилась и заболеваемость туберкулезом: с 1218 случаев в первом квартале 2019 года до 1137 за аналогичный период 2020 года. Журналисты отмечают, что в письме властей не указано количество погибших от данных заболеваний. 

В Минздраве Таджикистана также заявили, что проводят тестирование граждан с “ярко выраженными симптомами пневмонии”. 

Организации правозащитников направили свои письма в Минздрав после участившихся случаев смерти от пневмонии. Так, в Душанбе от пневмонии скончался сотрудник прокуратуры. Но власти заявили, что у него был свиной грипп. 

На пневмонию Минздрав Таджикистана списал и ряд смертей пациентов в центральной больнице Джаббар-Расуловского района Согдийской области. По данным СМИ, там скончались по меньшей мере семь человек, среди которых был известный ученый-физик Абдуали Тоиров. Все эти больные содержались в инфекционном отделении больниц. 

Официально власти Таджикистана продолжают утверждать, что в стране нет коронавируса, а участившиеся случаи смерти от пневмонии списывают на “неблагоприятные погодные условия” и сезонность заболевания. В связи с такой позицией властей страну в ближайшие дни посетит миссия экспертов ВОЗ. Представители организации посетят медицинские учреждения и другие важные объекты здравоохранения и затем по итогам визита расскажут о ситуации с коронавирусом в регионе. 

 



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