Личное: Жизнь быдла

24.04.2020, 19:45, Разное

В который раз убеждаюсь, что рыбак рыбака видит издалека. В смысле, если ты — быдло, то и муж твой такой же. И наоборот, естественно — два сапога ведь пара.

По непонятной мне причине Елизавета Шевыркова, жена Марата Башарова, отдала ему сына на несколько дней. Как говорит сам Марат — сбагрила, чтобы самой побухать.



Фото: Соцсети

Елизавета приехала за трёхлетним мальчиком в дом к Башарову и с порога ему заявила, что он — нехороший человек и крайне неприятный пьяница.

Я очень рекомендую посмотреть это видео. Быдло живёт не только в забытом сибирском посёлке, но и в Московской области.

Безумная женщина, похожая на маму Коли Наумова, кидается на бывшего мужа и говорит ребёнку, что его папа пьяный.

Башаров, в свою очередь, невнятно что-то бормочет и снимает ролик. Где папа пьяный, возмущается он, и бежит к машине жены, рядом с которой лежат две бутылки вина.

Смотрите, люди, это ведь я купил выпить жене по её же просьбе! Сама ты пьяница, на что Шевыркова, крикнув, что Марат — падла, кидается на него с кулаками.

Напомню, всё происходит на глазах трёхлетнего сына.

Хорошенький мальчишка, классный пупсик это видит. И пьяных в жопу родителей, и их люмпенские разборки.

Мне откровенно наплевать, что делают со своими жизнями Башаров и Шевыркова. Орут друг на друга, пьяно дерутся, ругаются матом. Но ёлки-палки, при чём тут ребёнок?! Почему он должен видеть такое? Кем вырастет он, если для него станет нормой поведение его родителей?!

Гражданка Шевыркова, чуть икая, предъявляет, что гражданин Башаров испоганил психику одному ребёнку, и тут же сама гробит эту психику уже своему малышу.

Жизнь быдла — как она есть, и это ведь — обеспеченные всем люди. Большой дом. Дорогие автомобили. Известные, медийные лица. Не страдают от кризиса, но всё равно они — быдло.

По-вашему, мальчишке в детдоме будет хуже?