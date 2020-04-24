 

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

24.04.2020, 19:42, Разное

Правительство Чехии отменило запрет на свободное перемещение по стране. Кроме того, гражданам разрешили выезжать за границу, сообщает РИА ФАН. Министр здравоохранения Адам Войтех уточнил, что по возвращении в страну нужно будет показать справку об отрицательном тесте на COVID-19 или провести две недели на карантине.

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 152 человека, умерли 210 пациентов, передает URA.ru.



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