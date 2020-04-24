 

Пентагон подтвердил информацию о вспышке COVID-19 на борту эсминца ВМС США в Карибском море

24.04.2020, 19:35, Новости дня

В пятницу в Пентагоне подтвердили информацию о вспышке коронавируса на борту эсминца ВМС США, находящегося в Карибском море. В Минобороны сообщили, что один из зараженных моряков был эвакуирован с корабля для оказания медицинской помощи. Эсминец прекратил все операции и сейчас возвращается в базу.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман, выступая на брифинге, подтвердил информацию о вспышке на борту эсминца Kidd, первым о которой сообщило агентство Reuters. Источники Reuters в администрации США сообщили о том, что коронавирус был выявлен более чем у десяти моряков.

Вспышка произошла на борту эсминца, выполнявшего миссию по борьбе с контрабандой наркотиков в Карибском бассейне. Kidd – один из новых кораблей, направленных администрацией Трампа в Карибский бассейн для борьбы с наркокартелями.



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