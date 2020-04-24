Открыта структура белка, который связан с ожирением

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24.04.2020, 19:35, Новости дня

Ученые изучили структуру белка-рецептора MC4R, который играет важную роль в регулировании энергетического баланса организма. Он находится в головном мозге.

Одной из самых распространенных генетических причин раннего развития ожирения являются мутации в гене, который кодирует белок MC4R. Во время исследования структуры этого белка ученые обнаружили, что ион кальция способен связываться и с MC4R, и с первичной молекулой, на которую реагирует белок. У белков этого класса такое свойство было обнаружено впервые. Обнаружилось, что для функционирования рецептора кальций действительно необходим.

Результаты исследования ученых открывают новые перспективы для изучения белка MC4R, а также заболеваний, которые связаны с его нарушением. Изучение структуры данного рецептора позволит разработать эффективные лекарственные средства, которые повлияют на его работу и смогут изменить врожденную склонность людей к ожирению.



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