 

Онищенко оценил эффективность дизайнерских медицинских масок для защиты от вируса

24.04.2020, 19:30, Новости дня

Нет ничего зазорного в том, чтобы носить медицинские маски даже в форме бюстгальтера, главное, чтобы они помогали в защите от коронавируса, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

В Японии хитом продаж стала маска в виде чашечки бюстгалтера от местного производителя нижнего белья. Также средства защиты начали шить различные модные дома и даже известные автопроизводители вроде Lamborghini.

«Давайте не будем дискредитировать маски, потому что это все-таки остается одной из эффективных мер. Абсолютно не важно, как они выглядят, нужно только правильно их использовать, с ограничением по времени. Вовремя их менять надо, одноразовые они или нет», – говорит Онищенко.

Также в беседе с газетой ВЗГЛЯД член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев заявил, что нет ничего неэтичного в том, что во время пандемии коронавируса компании попытались заработать на актуальных товарах.



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