США заинтересовались гренландской нефтью

24.04.2020, 19:30, Новости дня

В Гренландии после таяния ледников могут появиться новые возможности для добычи нефти, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Все это приводит к тому, что США наращивают помощь острову, информирует Fox News.

В четверг, 23 апреля, в США заявили о планах объявить об открытии представительства Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии, а также выделить этой территории в составе Дании более 12 млн долларов.

Как передает ИноСМИ со ссылкой на Fox News, все дело в том, что лед, покрывающий 90% гренландской территории, продолжает таять, из-за чего могут появиться новые возможности для добычи нефти и полезных ископаемых на территории страны. Кроме того, вызванное климатическими изменениями потепление открывает новые морские пути и создает новые возможности для коммерческой и военной деятельности.

«Неосвоенные ресурсы Арктики поистине незаурядны. Здесь и нефть, и газ, и рыба, которая важна для глобального продовольственного обеспечения, и редкоземельные металлы, и что самое важное, люди, стремящиеся к прогрессу в своей жизни», – сообщила посол США в Дании Карла Сэндс.

По ее словам, США являются наиболее предпочтительным партнером для Гренландии в Арктике, американская сторона рассчитывает выйти на такое партнерство посредством прямых обязательств, которые «ускорят устойчивое развитие и процветание региона на основе идеалов ответственного государственного управления, прозрачности и соблюдения прав человека, сделавших свободолюбивые общества процветающими».

Сэндс также обвинила Россию в «усилении милитаризации Арктики», а Китай – в «отстаивании хищнических экономических интересов» в Гренландии.

Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию в Дании. Так, депутат парламента и бывший министр Расмус Ярлов обвинил США в попытке ослабить Данию. «В итоге они вообще могут не попасть в Гренландию, если придут с такого рода планами. Это совершенно недопустимо», – подчеркнул Ярлов.

Летом прошлого года широкий резонанс вызвало сообщение о том, что в американской администрации обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Дональд Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке территории за, как сообщали СМИ, 600 млн долларов ежегодно.

Власти Дании в свою очередь заявили, что остров не продается. После этого Госдеп захотел открыть в Гренландии генконсульство США.