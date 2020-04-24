 

Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 млрд долларов

24.04.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании американской экономики на 484 млрд долларов.

Законопроект предполагает выделение 321 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, 60 млрд долларов – на программу помощи бизнесу при ЧС. 75 млрд долларов будут направлены на поддержку больниц и системы здравоохранения, а 25 млрд долларов пойдут на расширение тестирования на коронавирус, информирует  РИА «Новости».

Напомним, в конце марта Конгресс США выделил на восстановление американской экономики более 2 трлн долларов. При этом глава американской администрации Дональд Трамп не исключил выделения дополнительных средств на спасение экономики США.

По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, в общей сложности на смягчение экономических последствий вспышки коронавируса в США власти Соединенных Штатов могут потратить около 6 трлн долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем опасна массовая раздача наличных в кризис.



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