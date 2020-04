Эксперты составили список бесплатных из-за карантина игр

24.04.2020, 19:30, Разное

Эксперты составили список игр, которые стали бесплатными из-за карантина. К некоторым проектам можно получить свободный доступ навсегда, к другим – только на время ограничений из-за коронавируса.

В онлайн-сервисе Epic Games Store на безвозмездной основе открыт доступ к сложной смеси стратегии, пошаговых боев и элементов rogue-like — For The King. Французская компания Ubisoft разрешила до 27 апреля бесплатно играть в полную версию Monopoly Plus, а мультиплатформенная компьютерная игра в жанре TPS Tom Clancy`s The Division 2 появилась в триальной 8-часовой версии. На платформе Steam до 30 апреля можно пройти пошаговую тактическую игру с ролевыми элементами XCOM 2. Также предоставлен бесплатный доступ к Post Scriptum, Project Winter и Meadow, а играми Gamecraft, Polyball, Drop и Red Gate разрешено дополнить свою библиотеку навсегда.

Владельцы игровой приставки PlayStation 4, которые не имеют подписку PS Plus, могут добавить себе в аккаунт загружаемую аркадную игру Pac-Man Championship Edition 2. Отметим, что специальные предложения есть и для любителей мобильных игр. На Android-устройства можно бесплатно скачать Evertale, Duck Warfare, Legend Guardians, Magnetic Balls HD, Crazy Tap Chef VIP и Tap Tap Fist VIP. Для iOS-гаджетов открыт свободный доступ к играм Shu’s Garden, Moonlight Express, 57° North и DEEMO.