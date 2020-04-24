Уровень воды в реках Украины снизился до минимума за 100 лет

24.04.2020, 19:17, Новости дня

В украинских реках фиксируется самый низкий уровень воды за последние 100 лет, говорится в материале “Радіо Свобода”.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, максимум суточного притока воды в Киевское водохранилище был зафиксирован 30–31 марта и составил 950 м³/с при норме 4200 м³/с. Это наименьший суточный приток в водохранилище с 1925 года (892 м³/с). Гидрологи Гидрометцентра отмечают, что средняя водность Днепра в районе Киева равна 23% от апрельской нормы и “близка к критериям маловодия – гидрологической засухи”.

Максимальный уровень воды в Десне, пишет издание, в этом году был на 74 см ниже самого низкого значения за весь период наблюдений, зафиксированного в 2015 году. Такая же ситуация – в среднем течении Днепра.

По прогнозам экспертов, если обильных дождей не будет и в мае, то приток воды в водохранилища Днепровского каскада может уменьшиться до минимума с 1885 года (с момента начала метеорологических наблюдений).

На Днестре – второй по протяженности реке Украины – ситуация немного лучше: приток воды в Днестровское водохранилище по итогам апреля прогнозируется на уровне 48% от нормы.

При этом в Госагентстве водных ресурсов Украины заверили, что принимают “все возможные меры для обеспечения продовольственной безопасности страны”. По данным ведомства, к 21 апреля водохранилища Днепровского каскада наполнены на 94%, поэтому “рисков для обеспечения водой аграрного сектора нет”.