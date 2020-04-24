Детскому омбудсмену Кулебе “завтра-послезавтра” объявят подозрение по делу о ДТП

24.04.2020, 19:17, Новости дня

В ближайшие дни уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе объявят о подозрении по делу о ноябрьском ДТП. Об этом Telegram-каналу Teza сообщила сотрудница пресс-службы Главного управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская.

Она рассказала, что полиция завершила расследование дела о ДТП. Подозрение Кулебе, по словам Грохольской, должны вручить “буквально завтра-послезавтра”.

После этого суд должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжелые телесные повреждения), Teza в полиции подтвердили, что квалификацию преступления не меняли. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет или без такового.

Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября 2019 года. На видео с места аварии видно, что автомобиль Toyota, за рулем которого находился уполномоченный, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

По результатам предварительного расследования обстоятельств ДТП правоохранители сделали вывод, что виновен в нем именно Кулеба.

В результате ДТП пострадали сам Кулеба, два его сына, а также водитель микроавтобуса. Самые серьезные повреждения получил старший сын омбудсмена Тимофей, у него была черепно-мозговая травма.

Кулеба после аварии проходил лечение (у него была закрытая травма грудной клетки и перелом ребер), на работу омбудсмен вернулся в начале января.