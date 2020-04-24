 

МЧС пересмотрит список резервов на случай таких ЧС как пандемия

24.04.2020, 19:16, Новости дня

МЧС пересмотрит список резервов, которые должны создавать органы федеральной и региональной власти на случай чрезвычайных ситуаций с учетом пандемии, сообщили в ведомстве.

С 1 апреля в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» внесли изменения, в соответствии с которыми распространение заболеваний, представляющих опасность для окружающих, относится к ЧС, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

«В связи с этим МЧС РФ организована работа по актуализации номенклатуры резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными, региональными органами исполнительной власти, а также органами местного самоуправления и организациями», – пояснили в МЧС.

Создание и использование финансовых резервов и материальных ресурсов для ликвидации ЧС также предусмотрено федеральным законодательством, отметили в ведомстве.

Такие резервы нужны для оперативного реагирования на ЧС и ликвидацию последствий.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на сайтах онлайн-петиций и в соцсетях продолжается сбор подписей под требованиями ввести в Москве или по всей РФ режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ЧП или ЧС) – в связи с распространением коронавируса.

Политолог Александр Малахов заявил, что введение режима ЧС или ЧП из-за коронавируса приведет к массовой безработице, а форс-мажор позволит не выполнять обязательства по контрактам, что полностью разрушит бизнес-процессы.



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