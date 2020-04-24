 

США поставят РФ гуманизированных мышей для испытания вакцины от COVID-19

24.04.2020, 19:16, Новости дня

США поставят РФ гуманизированную модель мышей, содержащую иммунные клетки человека, для проведения доклинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев телеканалу «Россия-24».

«Мы сейчас обменялись соответствующими письмами и ожидаем, что такие мыши приедут в Россию и мы будем иметь полноценную модель для доклинических испытаний (вакцины от коронавируса, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова «Интерфакс».

Сергеев отметил, ученые в США методом генной инженерии вывели гуманизированную модель мышей, содержащую иммунные клетки человека, она способствует появлению рецепторов на клетках легких.

«И это прекрасная модель для того, чтобы и проверять препараты, и разрабатывать вакцины», – отметил президент РАН.

Сергеев добавил,  что РАН и академия наук США в ближайшие дни подпишут протокол о сотрудничестве для борьбы коронавирусом. «В США много представителей нашей диаспоры, и среди американцев много иностранных членов Российской академии наук. Они очень хотят с нами сотрудничать в этот период», – сказал он.

Напомним, Всемирная организации здравоохранения запустила инициативу по международному сотрудничеству для разработки лекарств и вакцин от COVID-19.



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