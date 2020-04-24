Социальные предприятия в Москве получат поддержку до 1 млн рублей

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24.04.2020, 19:16, Новости дня

Правительство Москвы выделит субсидии из городского бюджета для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Субъекты малого и среднего бизнеса, имеющие статус «социальное предприятие», получат поддержку – им выделят из городского бюджета субсидии в размере до 1 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение оборудования, а также компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», – говорится в сообщении на сайте.

Уточняется, что статус «социального предприятия» присваивается, если «субъект малого и среднего бизнеса обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует продукцию, произведенную ими, либо же выпускает товары и предоставляет услуги для таких групп населения и осуществляет общественно полезную деятельность, в том числе образовательную, культурно-просветительскую».

В случае признания компании «социальным предприятием» она сможет получить один или несколько видов поддержки. Так, компания может рассчитывать на компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг, а также компенсацию процентов по кредиту на поддержку или развитие деятельности и приобретение оборудования. При этом уточняется, что максимальный размер составит 5,5% в случае приобретения зарубежного оборудования и до 10,5% – отечественного.

Кроме того, предприятие может получить компенсацию части затрат на лизинг оборудования – до 25% платежей при закупке импортного и до 35% – отечественного. Также предусмотрена компенсация части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг за счет собственных средств – при приобретении импортного оборудования максимальный размер компенсации составит 25% расходов, при покупке оборудования российского производства – до 35%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях финансовую поддержку на срочные нужды.



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