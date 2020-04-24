 

Это похоже на чудо: коронавирусная пациентка рассказала о лечении плазмой крови

24.04.2020, 19:15, Новости дня

Пациентка московской больницы N52 Полина Кривенцева, прошедшая лечение коронавирусной инфекции методом переливания плазмы крови, рассказала в эфире программы "60 минут" о своих ощущениях и самочувствии после лечения.

"Мой опыт говорит о том, что это похоже на чудо. Вирусные симптомы у меня прекратились на следующий день после процедуры: прошла температура и тяжелая слабость. Остались только симптомы пневмонии, которые мне сейчас долечивают", — заявил Полина.

Девушка рассказала, что на момент принятия решения о применении нового о метода она уже неделю находилась в больнице, и лечение плохо помогало.

Когда же пациентке предложили плазму, она согласилась, не раздумывая. Потому что, по ее словам, много слышала об этом методе лечения и ждала его как панацею. Девушке единовременно перелили два пакета плазмы, один за другим.

"Я доверилась врачам и очень счастлива. Сейчас мне намного легче. Состояние улучшается с каждым днем. Еще не знаю результатов повторного теста, но по самочувствию — коронавируса уже нет", — заключила Кривенцева.

Врачи московской городской клинической больницы одними из первых успешно начали применять метод переливания плазмы крови в борьбе с COVID-19. У многих пациентов отмечается устойчивое улучшение состояния здоровья.

По сообщению заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, еще 287 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего после вируса выздоровели уже 2735 человек.



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