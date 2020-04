Виртуальный концерт в Fortnite собрал более 12 млн зрителей

24.04.2020, 19:15, Новости дня

Студия Epic Games нашла способ развлечь игроков компьютерной игры Fortnite, находящихся в режиме самоизоляции. Чтобы порадовать своих фанатов и любителей музыки, компания организовала серию виртуальных концертов рэпера Трэвиса Скотта.

В первый день — в ночь с 23-го на 24 апреля — за выступлением музыканта следили свыше 12,3 миллиона зрителей, что стало абсолютным рекордом по количеству людей, одновременно находящихся в игре. Предыдущий рекорд поставил диджей Marshmello в прошлом году: его онлайн-концерт привлек внимание 10,7 миллиона человек.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record!

Catch an encore performance before the tour ends: https://t.co/D7cfd2Vxcc

– Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Выступление Скотта длилось всего около десяти минут. В ходе шоу его гигантский аватар читал рэп, сидя на планете, спускался под воду, выпускал ударные волны, подбрасывающие игроков в воздух, и выходил в открытый космос.

Концерты Скотта в Fortnite приурочены к мировой премьере его нового трека — The Scotts. Расписание выступлений можно посмотреть на сайте студии. Зрителям обещают в подарок дельтаплан Astroworld Cyclone и два новых экрана загрузки.

Текст:

Вести.Hi-tech