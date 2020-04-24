В Индии симптомы и методы лечения коронавируса описали еще 5 тысяч лет назад

24.04.2020, 19:15, Новости дня

Появились интересные факты о происхождении коронавируса. В "Прямом эфире" доктор из Индии Смита Нарам рассказала, что еще пять тысяч лет назад в "Аюрведе" (традиционной системе индийской народной медицины) была описана болезнь с симптомами COVID-19 и перечислены способы ее лечения.

По словам Смиты Нарам, там есть раздел, в котором описываются вирусы, которые невозможно увидеть глазами, но которые оседают на легких.

Также там описаны способы лечения этой болезни. На первом месте – совет изолироваться.

Кроме того, рекомендуется есть и пить все, что ослабляет вирус.

При этом "Аюрведа" рекомендует перестать есть зерновые, молочные продукты и красное мясо, делать упражнения, которые укрепляют дыхательную систему и приводится рецепт травяного чая с несколькими ингредиентами.

Как прокомментировали этот сюжет известные врачи? Об этом, а также о других новостях из жизни самоизолированных россиян, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1"