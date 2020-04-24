Мнение: Рынок нефтепродуктов, удалённые забастовки Греты и как конкретно страдает российский бизнес

24.04.2020, 19:10, Разное

1. Мы живём в России, поэтому мы постоянно говорим про цены на нефть, которые, в свою очередь, зависят от глобального нефтяного рынка. Вот тут есть отличные диаграммы, показывающие, как устроен нефтяной самый рынок:

https://ourcountryindata.ru/rynok-nefti-v-infografikah/

…Россия бóльшую часть продаёт в Европу, немало продаёт в Китай, и ещё небольшой, но уверенный поток — в страны СНГ.

Самый большой товаропоток — из Канады в США.

Из канадской нефти США делают бензин, дизель, авиакеросин, сырье для химической продукции, одним словом, нефтепродукты — и продают обратно Канаде.

США (и отчасти Сингапур) этим промышляют в невероятных масштабах, сравните потоки сырой нефти и нефтепродуктов (порядок стран на графиках одинаковый).

Что касается России, то у неё есть внушительные продажи нефтепродуктов в Европу, и это принципиально отличает её от других добывающих стран — Саудовской Аравии, Ирака и даже пресловутой Канады.

По последнему графику видно, что Россия является вторым в мире производителем нефтепродуктов (после США), и что основную часть нефтепродуктов мы поставляем в Европу. Можно сказать, что Европа зависит не только от нашего газа, но и от нефтепродуктов, сидит на нашей нефтепродуктовой игле.

У тех же саудитов есть серьёзные ограничения: какую бы ценовую войну они ни вели против нас, им не удастся отобрать у нас европейский рынок, так как у России несравнимо больше мощностей по производству нефтепродуктов, так как у нас есть газ, и так как мы проложили прямые трубопроводы в ЕС.

2. Коронавирус прочно отодвинул на второй-третий план проблемы экологии и глобального потепления.

Тем не менее, Грета Тунберг, рискующая лишиться из-за этого Нобелевской премии, не сдаётся. Коронавирус, к счастью, не смог её заразить, поэтому она пытается объединить вместе две темы – борьбу за экологию и борьбу против эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/04/22/dva/

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала правительства продолжать борьбу с изменением климата даже во время пандемии коронавируса, напомнив, что глобальное потепление не замедляется. Об этом сообщает The Daily Mail.

17-летняя девушка в День Земли призвала решать два кризиса сразу, заявив, что коронавирус показал, насколько важно прислушиваться к ученым. Отмечается, что ее школьные забастовки за климат были перенесены в онлайн, но сама Тунберг не думает отказываться от своих требований.

Ранее девушка подозревала у себя коронавирусную инфекцию после поездки по Европе. Симптомы инфекции были также у ее отца Сванте, после чего они решили вместе изолироваться.

Возможно, те американские и британские школьники, которые массово прогуливают удалённые занятия, делают это вовсе не из-за бедности или отсутствия ноутбуков/планшетов. Просто они бастуют онлайн вместе с Гретой Тунберг.

3. Публикую письмо читателя о том, как коронавирус повлиял на его бизнес:

Вы спрашивали про ситуацию на местах, вот мои наблюдениями из жизни и отрасли.

Как гражданина, меня ситуация удовлетворяет. Сидеть дома, работать чуть поменьше, не искать предлоги для отказа от тусовок, не так жёстко соблюдать рабочий график — всё это сделало мою жизнь лучше. Я всерьёз задумываюсь после карантина обсудить с руководством сокращение моего офисного рабочего времени, даже, возможно, с потерей дохода. Полагаю, не я один обнаружил такие плюсы.

Нужно уточнить, что я одинок, родители на текущий момент материально самодостаточны, проживаю я на большой площади на Крестовском острове в удалении от суеты и не несу ответственности за детей и женщин. Мой случай не самый обычный.

Более подробно расскажу про наш бизнесе. Напомню, наша компания занимается оптовой торговлей бумажными материалами (бумаги, картоны, некоторые пленки и т.д.) и небольшим производством на основе этих материалов. Торговля является основой деятельности и приносит большую часть дохода.

В первую очередь мы столкнулись с необходимость перевода сотрудников офиса на удаленную работу. Серьезных сложностей с этим не возникло – обеспечить в 2020 году доступ сотрудникам из дома к 1С и корпоративной почте не составило труда. Недовольства от сотрудников так же не было. К сожалению, уход в онлайн проходит на фоне снижения деловой активности наших клиентов, поэтому работы у менеджеров меньше. Возможно ли было из дома вести дела с прежней нагрузкой утверждать не возьмусь.

Второй аспект, который мы прочувствовали по полной – наши затраты на аренду складов и офисных помещений. Про офисы особо распинаться не буду (кроме Санкт-Петербурга и Москвы все представительства работают в бизнес-центрах, оплачивая аренду офисов по 10-20 тысяч рублей в месяц, что не является существенным для нашей компании), а вот по складам на своей должности я провел много переговоров.

Первое обращение с просьбой о снижении аренды на время кризиса мы сделали в конце марта. Практически сразу мы получили положительный ответ от пары регионов (всего, кроме столиц, работаем в 9 субъектах), позже “выдушили” остальных.

Получили категорический отказ только в одном представительстве, причем арендодатель напирает на то, что с него продолжают жестко и в срок требовать оплаты владельцы объектов. В остальных регионах мы получили скидки на два месяца от 10 до 50%.

Самым проблемным, на удивление, оказался родной город, где, к слову, расположен и головной офис (в собственности, соответственно, аренда не актуальна и снизить сложно).

Мы храним наш товар на условиях ответственного хранения на складе в Шушарах, и до сих пор не смогли получить фактической скидки. Пообещали 10%, но партнеры приучили ждать официальных подтверждений, которых ещё нет. В Шушарах мы храним товар уже более 5 лет, имеем неплохие отношения. Ежемесячные траты составляют тут около 1.5 млн рублей без НДС, это для нас уже существенно.

Второй объект в Петербурге — производственный цех площадью 1700 метров с затратами около 600 тысяч рублей в месяц, где мы находимся около двух лет. Там мы получили ответ “выживает сильнейший, если не тянете, пожалуйста, съезжайте”. Объект не государственный, собственник — частное лицо. Это был действительно “удар” для нас, производственная часть бизнеса страдает сильно.

В Москве, где расположен крупнейший склад компании с объемом хранения около 6 тысяч тонн и платежом до 4 млн. рублей в месяц были сложнейшие переговоры с привлечением генерального директора. В итоге нам дали существенные скидки: 30% и 50% на две разные части помещения.

В целом тяжесть бремени ощутили все, и большинство готово брать на себя ответственность, смягчать удар по своим партнерам. Естественно, мы также идем навстречу нашим клиентам (которых просто не можем лишиться), мы вынуждены давать отсрочки и скидки, хоть и в меньших объемах.

Касательно отрасли, на примере нашей компании, могу коротко обрисовать ситуацию тоже. Кардинально (до 100% снижения) пострадали компании занимающиеся рекламой. Продажи мелованной бумаги (до 30% обычного объема компании) практически полностью остановились. Чтобы не гуглить — мелованная бумага это прежде всего глянец (журналы, красивые фото и пр.). Так же очень существенно, но в меньшей мере, упал спрос на офсетную бумагу (та, которая в 99% книжек на вашей полке). Эти две позиции уронили выручку компании на 30-50% ежедневно. Собственно, это и отражает общую ситуацию — потерю продаж и выручки примерно на 40% от докризисного периода.

Второй важный аспект — дебиторская задолженность. К сожалению, не платить поставщику, вынужденная (хочется верить, что не первая пришедшая на ум) мера для многих клиентов. Жаловаться тут не буду — в этом наша работа и есть, прокручивать все эти сделки, кредитуя и кредитуясь.

Ещё вчера руководство компании приняло волевое решение понизить доход всех сотрудников организации на 30%. Исключения сделаны только для самых малоополачиваемых работников (например, уборщица в Петербурге на производстве, которая работает на полставки с доходом 15 тысяч) и двух директоров производственно-складских комплексов в Петербурге и в Москве, которым зарплаты понизили на меньшую долю.

При этом мы сохраняем полную занятость и планируем продержаться в таком режиме до возвращения к прежней ситуации.