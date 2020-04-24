Эксперт: Подо льдами спутника Юпитера могут обитать высшие формы жизни

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24.04.2020, 19:09, Разное

Британский эксперт Моника Грейди, представляющая Ливерпульский университет, предположила, что на спутнике Юпитера могут присутствовать высшие формы жизни. По её мнению, инопланетные существа обитают под большой толщей льда.
Специалист отметила, что естественный спутник планеты, имеющий название Европа, обладает ледяной поверхностью, толщина которой достигает 24 километра. Её функцией является защита космического объекта от влияния солнечной радиации и столкновений с падающими астероидами. Под ней же, по мнению Грейди, находится океан, который, собственно, и является средой обитания для высших форм инопланетной жизни. Причем, по сложности они превосходит аналогичные субстанции, предположительно находящиеся на Марсе, и внешне напоминают земных осьминогов.

Примечательно, что такая гипотеза эксперта имеет поддержку в научных кругах, некоторые представители которых заявляют о наличии под ледяной толщей Европы подповерхностных океанов. Впрочем, выяснить эти обстоятельства исследователи смогут лишь по прибытию на спутник первой космической миссии NASA, анонсированной лишь на 2025 год.

К слову, ректор Ливерпульского университета всерьез уверена, что разные уголки Млечного пути могут быть средой обитания самых разных особей. В то же время, Моника Грейди считает, что в просторах Вселенной человекоподобные инопланетяне вряд ли проживают.



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